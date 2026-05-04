Δείτε βίντεο: Λύκος κινείται στην κεντρική πλατεία της Βαρυμπόμπης
Μετά από αγριογούρουνα, αλεπούδες και σκαντζόχοιρους, καταγράφεται πλέον και παρουσία λύκου σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής
Ακόμη ένα περιστατικό εμφάνισης άγριου ζώου μέσα στον αστικό ιστό έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή έναν λύκο που κινείται μόνος του κοντά σε κατοικημένες περιοχές της Βαρυμπόμπης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το ζώο έχει εμφανιστεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η παρουσία του φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο συχνή και τολμηρή. Όπως αναφέρουν στο protothema.gr, πρόκειται για έναν μοναχικό λύκο, ο οποίος εκτιμάται ότι έχει αποκοπεί από την αγέλη που ζει στην Πάρνηθα, χωρίς να είναι σαφές τι οδήγησε στον διαχωρισμό του.
Ενδεικτικό της συμπεριφοράς του είναι το βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr, στο οποίο ο λύκος καταγράφεται να κινείται ανενόχλητος μέσα σε πλατεία της περιοχής. Με σταθερό βηματισμό, διασχίζει τον χώρο, περνά δίπλα από παγκάκια και φωτιστικά, κοντοστέκεται για λίγα δευτερόλεπτα και συνεχίζει την πορεία του, χωρίς να δείχνει φόβο.
Η εικόνα είναι πρωτοφανής για κατοικημένη περιοχή και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξοικείωση του ζώου με το περιβάλλον. Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι ο λύκος κυκλοφορεί μόνος του εδώ και περίπου έναν μήνα, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατέβηκε για πρώτη φορά στην πλατεία. «Αφού πεινάει, τι θες να κάνει;» αναφέρει χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών, επιχειρώντας να εξηγήσει την παρουσία του ζώου μέσα στον οικιστικό ιστό. Άλλοι εκτιμούν ότι πιθανόν εκδιώχθηκε από την αγέλη του και αναζητά τροφή, γεγονός που τον ωθεί ολοένα και πιο κοντά σε κατοικημένες ζώνες.
Το φαινόμενο της καθόδου άγριων ζώων στις πόλεις δεν είναι καινούργιο. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Αττική, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα εμφανίσεις αγριογούρουνων, αλεπούδων αλλά και μικρότερων ζώων, όπως σκαντζόχοιροι, σε γειτονιές και δρόμους. Ωστόσο, η παρουσία λύκου, ενός κατεξοχήν άγριου και επιφυλακτικού θηλαστικού, ανεβάζει τον βαθμό ανησυχίας και δημιουργεί νέα δεδομένα.
Ειδικοί αποδίδουν τέτοιες συμπεριφορές στη μείωση των φυσικών ενδιαιτημάτων και στην αναζήτηση τροφής, ιδιαίτερα όταν ένα ζώο έχει αποκοπεί από την ομάδα του. Παράλληλα, συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση, να μην αφήνουν τροφή σε εξωτερικούς χώρους και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση νέας εμφάνισης. Σε μια άλλη περίπτωση, πριν από δυο μήνες, ο Δήμος Διονύσου γνωστοποίησε σε κατοίκους και επισκέπτες ότι σημειώθηκε περιστατικό επίθεσης λύκου σε περιπατητές, κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κρυονέρι με τα Ανάκτορα.
Το συμβάν καταγράφηκε στο σημείο όπου βρίσκεται η μπάρα εισόδου προς το Κέντρο «Λεωνίδας» στη Βαρυμπόμπη. Όπως είχε επισημανθεί στην ανακοίνωση, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου, με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Δασαρχείων, καθώς και της Επιτροπής «Φύση 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που αποτελεί το βασικό θεσμικό και επιστημονικό όργανο της Πολιτείας για ζητήματα βιοποικιλότητας.
Δείτε το βίντεο από την Βαρυμπόμπη
