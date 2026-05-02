Η πρόγνωση Τσατραφύλλια: Από «χειμωνιάτικη» Πρωτομαγιά σε πρόβα καλοκαιριού, ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία από την Τρίτη, έρχονται 30άρια
Στο τέλος της εβδομάδας περιμένουμε τα πρώτα 30άρια, ενώ δεν αποκλείεται να μας επισκεφτεί και αφρικανική σκόνη

Το ψυχρό κύμα αποχωρεί και από τη Δευτέρα η ατμόσφαιρα αλλάζει ταχύτατα χαρακτήρα. Η άνοιξη επιστρέφει δυναμικά, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και το σκηνικό να «γυρίζει» απότομα, , σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Από την Τρίτη 5/5 οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και θα αρχίσουν να μεταφέρουν θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

Δεν αποκλείεται προς το τέλος της εβδομάδας να δούμε και επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε τιμές σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από την Πέμπτη και μετά, ο υδράργυρος αναβαίνει αρκετά για αρχές Μαΐου, φλερτάροντας ακόμη και με τα πρώτα 30άρια! 

Μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί αυτή η τάση.

