Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, στο «κόκκινο» η κίνηση σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας
Καθώς ο καιρός δεν θα ευνοεί και τόσο τις εξορμήσεις για τα νησιά, οι περισσότεροι φαίνεται να στρέφονται σε ηπειρωτικούς προορισμούς - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν να ξεκινήσουν από σήμερα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Με δεδομένο μάλιστα πως ο καιρός για εξορμήσεις στα νησιά δεν ευνοεί (αναμένονται μποφόρ στις θάλασσες), η πλειοψηφία των εκδρομέων φαίνεται να στράφηκε σε προορισμούς με οδική πρόσβαση.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και στον περιφερειακό Υμηττού. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από την Κάντζα έως την Κηφισίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη ροή των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.
Παράλληλα, στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.
Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισιάς.
Την ίδια ώρα στο Κηφισό μεγάλη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.
Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την συμβολή της με την Λεω. Αλεξάνδρας και να φτάνει μέχρι μέχρι και την Πεντέλη.
Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις είναι σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ), Βασ. Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, Λ. Συγγρού (άνοδος), Λ. Βεΐκου, Λ. Βουλιαγμένης.
