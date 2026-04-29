Δείτε εικόνες: Νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο στο Αλιβέρι λόγω... λάθους του GPS, έκοψαν κάγκελο για να περάσει
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στο Αλιβέρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eviaonline.gr, Γερμανός οδηγός νταλίκας, ακολουθώντας οδηγίες του συστήματος πλοήγησης, εισήλθε σε κεντρικό δρόμο της πόλης ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος για τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Ως αποτέλεσμα, το μεγάλο όχημα σφήνωσε σε στενό σημείο του δρόμου, ακινητοποιώντας πλήρως την κυκλοφορία.
Η κατάσταση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα, με οχήματα να σχηματίζουν ουρές και οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα. Τελικά, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κρίθηκε αναγκαία η κοπή προστατευτικού κιγκλιδώματος ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την απομάκρυνση της νταλίκας.
Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το όχημα απεγκλωβίστηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά.
