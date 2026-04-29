Δείτε εικόνες: Νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο στο Αλιβέρι λόγω... λάθους του GPS, έκοψαν κάγκελο για να περάσει
νταλίκα Αλιβέρι Εύβοια

Δείτε εικόνες: Νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο στο Αλιβέρι λόγω... λάθους του GPS, έκοψαν κάγκελο για να περάσει

Το μεγάλο όχημα σφήνωσε σε στενό σημείο του δρόμου, ακινητοποιώντας πλήρως την κυκλοφορία

Δείτε εικόνες: Νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο στο Αλιβέρι λόγω... λάθους του GPS, έκοψαν κάγκελο για να περάσει
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στο Αλιβέρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eviaonline.gr, Γερμανός οδηγός νταλίκας, ακολουθώντας οδηγίες του συστήματος πλοήγησης, εισήλθε σε κεντρικό δρόμο της πόλης ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος για τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Ως αποτέλεσμα, το μεγάλο όχημα σφήνωσε σε στενό σημείο του δρόμου, ακινητοποιώντας πλήρως την κυκλοφορία.

Δείτε εικόνες: Νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο στο Αλιβέρι λόγω... λάθους του GPS, έκοψαν κάγκελο για να περάσει

Η κατάσταση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα, με οχήματα να σχηματίζουν ουρές και οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα. Τελικά, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κρίθηκε αναγκαία η κοπή προστατευτικού κιγκλιδώματος ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την απομάκρυνση της νταλίκας.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το όχημα απεγκλωβίστηκε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά.
6 ΣΧΟΛΙΑ

