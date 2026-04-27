Εννέα ανήλικοι 12-16 ετών τραυματισμένοι από μεταξύ τους συμπλοκές μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων το Σαββατοκύριακο
Το 2025 είχαν μεταφερθεί στα νοσοκομεία συνολικά 1.000 παιδιά τραυματισμένα από συμπλοκές ενώ φέτος τα περιστατικά αυτά έχουν διπλασιαστεί σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ
Στα νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο εννιά τραυματισμένα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών έπειτα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι συμπλοκές αφορούσαν άγριους ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και τραυματισμούς με άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ευτυχώς κανένα από τα παιδιά δεν έχασε τη ζωή του στις συμπλοκές.
Τα στοιχεία δείχνουν πως πέρυσι 1.000 παιδιά ανήλικα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από παρόμοια επεισόδια μεταξύ ανηλίκων. Τα 400 από αυτά τα περιστατικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων.
Σημειώνεται ότι φέτος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφορά σε νοσοκομείο διπλασιάστηκαν.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι αποκρύπτουν περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ των ανήλικων παιδιών τους για να αποφύγουν την εμπλοκή της Αστυνομίας.
