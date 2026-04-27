Εννέα ανήλικοι 12-16 ετών τραυματισμένοι από μεταξύ τους συμπλοκές μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων το Σαββατοκύριακο
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομεία Παίδων ΠΟΕΔΗΝ Συμπλοκή ανηλίκων

Το 2025 είχαν μεταφερθεί στα νοσοκομεία συνολικά 1.000 παιδιά τραυματισμένα από συμπλοκές ενώ φέτος τα περιστατικά αυτά έχουν διπλασιαστεί σύμφωνα με την  ΠΟΕΔΗΝ

6 ΣΧΟΛΙΑ
Στα νοσοκομεία  Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο εννιά τραυματισμένα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών έπειτα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι συμπλοκές αφορούσαν άγριους ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και τραυματισμούς με άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ευτυχώς κανένα από τα παιδιά δεν έχασε τη ζωή του στις συμπλοκές.

Τα στοιχεία δείχνουν πως πέρυσι 1.000 παιδιά ανήλικα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από παρόμοια επεισόδια μεταξύ ανηλίκων. Τα 400 από αυτά τα περιστατικά μεταφέρθηκαν στα  νοσοκομεία Παίδων.

Σημειώνεται ότι φέτος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφορά σε νοσοκομείο διπλασιάστηκαν.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι αποκρύπτουν περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ των ανήλικων παιδιών τους για να αποφύγουν την εμπλοκή της Αστυνομίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης