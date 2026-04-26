Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας, τον καταπλάκωσε τρακτέρ
Τραγωδία στην Αρκαδία: Νεκρός άνδρας, τον καταπλάκωσε τρακτέρ
Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.
Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Πηγή: ertnews
* Φωτογραφία αρχείου
Ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοι του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στο Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Πηγή: ertnews
* Φωτογραφία αρχείου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
