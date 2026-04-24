Η Formula E υποδέχεται τα μονοθέσια νέας γενιάς
Μεγαλύτερη ισχύ και ταχύτερες επιδόσεις θα έχουν τα ηλεκτρικά μονοθέσια τέταρτης γενιάς της Formula E για τη νέα σεζόν.
Η Formula E και η FIA παρουσίασαν το νέο μονοθέσιο Gen4, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τη σεζόν 2026/2027 και φέρνει σημαντική αναβάθμιση σε επιδόσεις και τεχνολογία. Το νέο αγωνιστικό διαθέτει ολοκαίνουργιο σύστημα κίνησης, με μέγιστη ισχύ που φτάνει τους 805 ίππους (600 kW) στο Attack Mode. Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 336 ίππους σε σχέση με το προηγούμενο Gen3, το οποίο απέδιδε έως 469 ίππους.
Ακόμη και σε κανονικές συνθήκες αγώνα, η ισχύς φτάνει περίπου τους 603 ίππους, δηλαδή περίπου 50% περισσότερη από πριν, επίπεδο που συναντάται σε ισχυρά ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής όπως το Kia EV6 GT. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα εντυπωσιακές. Το Gen4 επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 1,8 δευτερόλεπτα και από 0-200 km/h σε 4,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 335 km/h.
Οι χρόνοι αυτοί είναι σημαντικά βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, με τη Formula E να εκτιμά ότι οι γύροι σε αστικές πίστες θα είναι τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα ταχύτεροι. Σημαντική είναι και η πρόοδος στον τομέα της φόρτισης και της βιωσιμότητας. Το νέο μονοθέσιο υποστηρίζει φόρτιση έως 600 kW, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην οικολογική προσέγγιση.
Το Gen4 χαρακτηρίζεται ως το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο στον κόσμο που είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, με τουλάχιστον 20% των υλικών του να προέρχονται από ανακύκλωση και τις μπαταρίες να μην χρησιμοποιούν σπάνιες γαίες. Στην εξέλιξη του νέου μονοθεσίου συμμετέχουν μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Porsche, η Jaguar, η Stellantis, η Nissan, η Lola Cars και η Mahindra, που αναμένεται να εξελίξουν περαιτέρω το μοντέλο πριν το αγωνιστικό του ντεμπούτο. Με το Gen4, η Formula E κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, δείχνοντας ότι τα ηλεκτρικά μονοθέσια μπορούν πλέον να προσφέρουν επιδόσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αδύνατες.
