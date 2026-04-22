Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Βόρεια Ελλάδα Διακίνηση ναρκωτικών

Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα

Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, MDMA, κινητά και μετρητά

Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα
Στη σύλληψη 46χρονου ημεδαπού προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν την εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης. Ακολούθησαν αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και διαδικασία profiling, μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκε η εγκληματική του δράση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, κατά την οποία διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6,57 γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμημένα σε 6 αυτοσχέδιες συσκευασίες, καθώς και 1,38 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA).

Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 200 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε Επίσης