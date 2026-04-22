Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης

Η αποχώρηση τουαπό την προεδρία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σηματοδοτεί μια εξέλιξη που φαίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανακατατάξεων στον χώρο της εκπαίδευσης.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δουκάκης παραιτήθηκε λίγο πριν το Πάσχα. Μαζί του υπέβαλαν την παραίτηση τους και 4 ή 5 από τα μέλη του ΔΣ του ΙΕΠ. Το θέμα που προκύπτει είναι ότι η επανεκλογή προέδρου περνάει από τη Βουλή. Επομένως, μένει να φανεί αν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα κάνει δεκτή την παραίτηση του τώρα ή θα τον κρατήσει για το επόμενο διάστημα.Εκπαιδευτικές πηγές επισημαίνουν, ότι η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, έχει εδώ και καιρό δρομολογήσει τον σχεδιασμό για τηνλειτουργίας του ΙΕΠ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σταδιακά ενώ υπήρχαν εδώ και καιρό σκέψεις για ανανέωση στη διοίκηση και αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ινστιτούτου.Στο επίκεντρο των διεργασιών φαίνεται να βρίσκεται και το ζήτημα του λεγόμενου. Η πρόσφατη ανακοίνωση της λίστας σχολικών εγχειριδίων, η οποία φέρεται να προσφέρει περιορισμένες επιλογές στους εκπαιδευτικούς, έχει προκαλέσει προβληματισμό και σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με τις εξελίξεις στην ηγεσία του ΙΕΠ.Πέρα από το πρόσωπο, ωστόσο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον ρόλο, που καλείται να διαδραματίσει το Ινστιτούτο στη νέα περίοδο. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται να επιδιώκει έναν πιο ευέλικτο και παρεμβατικό οργανισμό, που θα τροφοδοτεί συστηματικά με εισηγήσεις την εκπαιδευτική πολιτική και θα παρεμβαίνει πιο άμεσα στα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας.Σε μια συγκυρία όπου η εκπαίδευση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις - από τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών έως τις εντάσεις γύρω από την αξιολόγηση - ο ρόλος του ΙΕΠ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι αποφάσεις του, επηρεάζουν άμεσα τόσο τη λειτουργία των σχολείων όσο και την εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών.