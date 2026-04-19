Εκλογές ΓΣΕΕ: Πρώτη δύναμη η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ – Έδρα στη διοίκηση κατέλαβε και ο Καραγεωργόπουλος που κατέβηκε απένταντι στον Παναγόπουλο
Ποιοι έχασαν έδρες και ποιοι κέρδισαν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη με μία έδρα αναδείχτηκε η ΠΑΣΚΕ στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κερδισμένη κατά μία έδρα είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ αντίθετα στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη. Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ο οποίος την τελευταία στιγμή χθες ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Γιάννη Παναγόπουλο.

Τέλος τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σ΄αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.


Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής

ΠΑΣΚΕ– Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 20 έδρες από 19

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 12 έδρες από 11

ΔΑΚΕ: 8 έδρες από 9

ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 2 έδρες από 3

ΕΑΚ: 1 έδρα από 2

Ενότητα: 1 έδρα

Ενωμένοι Εργαζόμενοι : 1 έδρα
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

