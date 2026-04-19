Εκλογές ΓΣΕΕ: Πρώτη δύναμη η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ – Έδρα στη διοίκηση κατέλαβε και ο Καραγεωργόπουλος που κατέβηκε απένταντι στον Παναγόπουλο
Ποιοι έχασαν έδρες και ποιοι κέρδισαν - Δείτε τα αποτελέσματα
Πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη με μία έδρα αναδείχτηκε η ΠΑΣΚΕ στην εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κερδισμένη κατά μία έδρα είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ αντίθετα στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΜΕΙΣ- ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η ΕΑΚ του Ηλία Γκιουλακη. Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ο οποίος την τελευταία στιγμή χθες ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Γιάννη Παναγόπουλο.
Τέλος τη μια έδρα που κατείχε στη διοίκηση της ΓΣΕΕ διατήρησε και σ΄αυτές τις εκλογές η ΕΝΟΤΗΤΑ του Γιάννη Γκιάτη.
ΠΑΣΚΕ– Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 20 έδρες από 19
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 12 έδρες από 11
ΔΑΚΕ: 8 έδρες από 9
ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 2 έδρες από 3
ΕΑΚ: 1 έδρα από 2
Ενότητα: 1 έδρα
Ενωμένοι Εργαζόμενοι : 1 έδρα
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
