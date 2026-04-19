Ελλείψεις σε τρόφιμα, κλειστά τυροκομεία και κινητοποιήσεις στο λιμάνι, σε πίεση η Λέσβος λόγω αφθώδους πυρετού

Κλειστά τα τυροκομεία

Αυξάνονται τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το πλοίο «Νήσος Σάμος», που έφθασε στο λιμάνι στις 4:30 το απόγευμα, αποβίβασε κανονικά επιβάτες και ΙΧ οχήματα, ωστόσο τα φορτηγά που βρίσκονταν στο γκαράζ δεν ξεφορτώθηκαν.Σε αδιέξοδο βρίσκεται και η λειτουργία των τυροκομείων, τα οποία παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τον Σύλλογο Τυροπαραγωγών Λέσβου.Οι εκπρόσωποι του κλάδου χαρακτηρίζουν «απογοητευτική» τη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση για το άνοιγμα του λιμανιού και την αποστολή των προϊόντων.Όπως τονίζουν, η αδυναμία μεταφοράς των τυροκομικών προϊόντων οδηγεί σε συσσώρευση γάλακτος, με σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τους κτηνοτρόφους.Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση του γάλακτος που οδηγείται προς καταστροφή, ούτε έχουν οριστεί οι εγκεκριμένοι χώροι απόθεσης, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον πρακτικά και νομικά εμπόδια.Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ανέρχονται σε 43, σε σύνολο 54 εκτροφών που έχουν ελεγχθεί στο διάστημα από 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου.Συνολικά έχουν εξεταστεί 426 εκτροφές και 11.652 ζώα, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο 21.412 δειγμάτων προέκυψαν 637 θετικά. Το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68% και σε επίπεδο ζώων στο 5,47%.Το Υπουργείο καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η συμμόρφωση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία της παραγωγής.Η κατάσταση στο νησί παραμένει ρευστή, με την τροφοδοσία, την αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία να βρίσκονται υπό έντονη πίεση.Πηγή φωτογραφιών: stonisi.gr