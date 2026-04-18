16χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε με μοτοσικλέτα 63χρονη στη Μυτιλήνη
16χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε με μοτοσικλέτα 63χρονη στη Μυτιλήνη
Τραυματίστηκαν και οι δύο, ενώ, το λιμεναρχείο Μυτιλήνης συνέλαβε τον 16χρονο οδηγό
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στο λιμάνι της Μυτιλήνης, επί της οδού Κουντουριώτη.
Συγκεκριμένα μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο παρέσυρε 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για έλλειψη άδειας οδήγησης, καθώς και για «σωματική βλάβη από αμέλεια » και «επικίνδυνη οδήγηση».
Συνελήφθη επίσης ο κηδεμόνας του 16χρονου, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».
Συγκεκριμένα μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο παρέσυρε 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για έλλειψη άδειας οδήγησης, καθώς και για «σωματική βλάβη από αμέλεια » και «επικίνδυνη οδήγηση».
Συνελήφθη επίσης ο κηδεμόνας του 16χρονου, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».
