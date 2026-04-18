16χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε με μοτοσικλέτα 63χρονη στη Μυτιλήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Τραυματίστηκαν και οι δύο, ενώ, το λιμεναρχείο Μυτιλήνης συνέλαβε τον 16χρονο οδηγό

4 ΣΧΟΛΙΑ
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στο λιμάνι της Μυτιλήνηςεπί της οδού Κουντουριώτη.

Συγκεκριμένα μηχανή με οδηγό έναν 16χρονο παρέσυρε 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός και των δύο, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για έλλειψη άδειας οδήγησης, καθώς και για «σωματική βλάβη από αμέλεια » και «επικίνδυνη οδήγηση».

Συνελήφθη επίσης ο κηδεμόνας του 16χρονου, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης