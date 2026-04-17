ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Καταδιώξεις σε δρόμους της πόλης, χειροπέδες σε δύο οδηγούς

Στο ένα περιστατικό, ένας 46χρονος οδηγούσε κλεμμένο Ι.Χ. με πλαστές πινακίδες, ενώ στο δεύτερο ένας 27χρονος οδηγός προσπαθούσε να αποφύγει τον έλεγχο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο επεισοδιακές καταδιώξεις στη Θεσσαλονίκη οδήγησαν σε ισάριθμες συλλήψεις, κατά το τελευταίο 24ωρο, μετά από περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης, απείθειας και τροχονομικών παραβάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή της Νικόπολης, αστυνομικοί εντόπισαν 46χρονο να οδηγεί κλεμμένο Ι.Χ. με πλαστές πινακίδες. Σε σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας διαδοχικά πινακίδες σήμανσης STOP και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η πορεία του, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατέληξε σε κράσπεδο, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη δεύτερη υπόθεση, στη δυτική Θεσσαλονίκη, 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. και να επιχειρεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και παραβιάζοντας επανειλημμένα τον ΚΟΚ.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, ακινητοποιήθηκε προσωρινά, όμως επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς αγροτική περιοχή. Μετά από πεζή καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια οδήγησης.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα Αρχή με τις εις βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης