Εκκενώνεται το φαράγγι Σαμαριάς μετά τους σεισμούς στη Γαύδο, απομακρύνονται 566 άνθρωποι
Εκκενώνεται το φαράγγι Σαμαριάς μετά τους σεισμούς στη Γαύδο, απομακρύνονται 566 άνθρωποι
Σε εξέλιξη η επιχείρηση μετά τις δονήσεις 5,3 και 4,6 Ρίχτερ – Χωρίς αναφορές για κατολισθήσεις στο σημείο
Προληπτικά εκκενώνεται αυτή την ώρα το φαράγγι Σαμαριάς λόγω των δύο σεισμών 5,3 και 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου ανοιχτά της Γαύδου.
Την ώρα των σεισμικών δονήσεων μέσα στο φαράγγι βρίσκονταν 566 άνθρωποι, χωρίς ωστόσο να προκληθούν κατολισθήσεις μέσα στο χώρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να διαρκέσει κάποιες ώρες.
Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, όσοι είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο (από τα συνολικά 13 χιλιόμετρα) γυρίζουν πίσω στο Ξυλόσκαλο για να βγουν από τη βόρεια είσοδο, από όπου και μπήκαν στο χώρο.
Οι υπόλοιποι αναμένεται, με την καθοδήγηση του προσωπικού, να κατευθύνονται προς τη νότια έξοδο, προς την Αγία Ρουμέλη- κάτι που χρειάζεται κάποια ώρα.
Την ώρα των σεισμικών δονήσεων μέσα στο φαράγγι βρίσκονταν 566 άνθρωποι, χωρίς ωστόσο να προκληθούν κατολισθήσεις μέσα στο χώρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να διαρκέσει κάποιες ώρες.
Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, όσοι είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο (από τα συνολικά 13 χιλιόμετρα) γυρίζουν πίσω στο Ξυλόσκαλο για να βγουν από τη βόρεια είσοδο, από όπου και μπήκαν στο χώρο.
Οι υπόλοιποι αναμένεται, με την καθοδήγηση του προσωπικού, να κατευθύνονται προς τη νότια έξοδο, προς την Αγία Ρουμέλη- κάτι που χρειάζεται κάποια ώρα.
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