Σεισμολόγοι για τη διπλή ισχυρή δόνηση στη Γαύδο: Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός
Σεισμολόγοι για τη διπλή ισχυρή δόνηση στη Γαύδο: Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός
Αθανάσιος Γκανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμούν πως είναι πρόωρη κάθε ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξη του φαινομένου
Επιφυλακτικοί ως προς το αν τα 5,3 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός της ακολουθίας που καταγράφηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στη Γαύδο, είναι οι σεισμολόγοι.
Όπως επισημαίνουν τόσο ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς όσο και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, πρόκειται για σεισμούς 5,3 και 4,6 Ρίχτερ που εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα, μέσα σε λίγα λεπτά διαφορά, γεγονός που καθιστά ακόμη πρόωρη κάθε ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξη του φαινομένου.
Και οι δύο επιστήμονες τονίζουν ότι είναι νωρίς για να κριθεί αν ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ αποτελεί τον κύριο σεισμό, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικό δυναμικό και ιστορικά έχει δώσει ισχυρές δονήσεις στο παρελθόν.
«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους» ανέφερε στο ΕΡΤnews. «Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ανατολικά της Γαύδου. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31, ώρα Ελλάδας, και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος εκδηλώθηκε πάνω στο ίδιο ρήγμα», είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων δήλωσε ότι και τα δύο γεγονότα προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.
«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους. Αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπήρχε κάποια ένδειξη για κίνδυνο υποστήριξε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να προμήνυε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Γαύδου.
Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». Θέλοντας ωστόσο να καθησυχάσει τους κατοίκους τόνισε ότι «στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ισχυρός επιφανειακός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ=5.3 στο θαλάσσιο χώρο στα ανατολικά της Γαύδου πριν λίγα λεπτά. Προηγήθηκε δυνατός προσεισμός Μ4.6. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν».
Όπως επισημαίνουν τόσο ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς όσο και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, πρόκειται για σεισμούς 5,3 και 4,6 Ρίχτερ που εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα, μέσα σε λίγα λεπτά διαφορά, γεγονός που καθιστά ακόμη πρόωρη κάθε ασφαλή εκτίμηση για την εξέλιξη του φαινομένου.
Και οι δύο επιστήμονες τονίζουν ότι είναι νωρίς για να κριθεί αν ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ αποτελεί τον κύριο σεισμό, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικό δυναμικό και ιστορικά έχει δώσει ισχυρές δονήσεις στο παρελθόν.
«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους» ανέφερε στο ΕΡΤnews. «Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ανατολικά της Γαύδου. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31, ώρα Ελλάδας, και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος εκδηλώθηκε πάνω στο ίδιο ρήγμα», είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων δήλωσε ότι και τα δύο γεγονότα προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.
«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους. Αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπήρχε κάποια ένδειξη για κίνδυνο υποστήριξε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να προμήνυε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Γαύδου.
Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». Θέλοντας ωστόσο να καθησυχάσει τους κατοίκους τόνισε ότι «στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο».
Παπαδόπουλος: Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμόΣτο ίδιο κλίμα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό ενώ επισήμανε πως το κομμάτι που «έδωσε» τις δύο δονήσεις εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ισχυρός επιφανειακός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ=5.3 στο θαλάσσιο χώρο στα ανατολικά της Γαύδου πριν λίγα λεπτά. Προηγήθηκε δυνατός προσεισμός Μ4.6. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα