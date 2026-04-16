Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται ότι βίαζε για οκτώ χρόνια την ανήλικη ανιψιά του
Σεξουαλική κακοποίηση Κακοποίηση ανηλίκου Θεσσαλονίκη

Ο εφιάλτης του κοριτσιού ξεκίνησε από το 2017, όταν ήταν μόλις πέντε ετών και φέρεται να κράτησε έως το 2025

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης για οκτώ ολόκληρα χρόνια από τον 61χρονο θείο της, κατήγγειλε ότι έπεσε ένα 14χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο εφιάλτης της ξεκίνησε από το 2017, όταν ήταν μόλις πέντε ετών και φέρεται να κράτησε έως το 2025. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο 61χρονος την βίαζε τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.
Σχετικά Άρθρα

Best of Network

Δείτε Επίσης