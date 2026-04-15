Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.
Πλέον οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
