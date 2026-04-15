Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα και έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Σκόνη από τη Σαχάρα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το Αιγαίο, ασθενείς λασποβροχές σε κεντρικά και βόρεια – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Τετάρτη του Πάσχα σήμερα και η χώρα εξακολουθεί να επηρεάζεται από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια.
Κυρίως η δυτική Ελλάδα θα επηρεαστεί ενώ σταδιακά και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ η μεταφορά της από την έρημο Σαχαρα θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή.
Παράλληλα καλές καιρικές συνθήκες και στη ξηρά και στη Θάλασσα θα επικρατήσουν και σήμερα με αποτέλεσμα η επιστροφή των αδειούχων να γίνει με σύμμαχο τον καιρό.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια σήμερα περιμένουμε νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες από το πρωί στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα δώσουν ασθενείς λασποβροχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη, τους 16 στη βόρεια Ελλάδα και τους 19 με 20 βαθμούς , στις υπόλοιπες περιοχές. Επιπλέον το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 11 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 15 με 16 βαθμούς στα νησιά και τη δυτική Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.Σταδιακά θα στραφούν παντού σε βοριάδες.
Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές μόνο συννεφιά και σκόνη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες ψιχάλες μέχρι το μεσημέρι. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.
Την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί. Παντού θα πνεόυν βοριάδες ενώ οι βροχές θα ειναι λίγε ςκαι επιλεκτικές.
Τέλος το Σάββατο και την Κυριακή εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας δεν θα λήψει και η μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες.
