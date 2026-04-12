ΕΛΑΣ για το μπλόκο στο «έθιμο» της Ανάστασης με τις μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Ίδιος δρόμος, άλλη πραγματικότητα

Έγιναν επτά προσαγωγές από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε η Ελληνική Αστυνομία την εικόνα που επικράτησε φέτος το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο, έπειτα από την οργανωμένη επιχείρηση για την αποτροπή του επικίνδυνου «εθίμου» με μολότοφ και κροτίδες.

«Ίδιος δρόμος. Άλλη πραγματικότητα», ανέφερε η ΕΛΑΣ στο σχολιό της στο Facebook και σημείωσε: «Σταθερά, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, οι Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ επιστρέφουν στους πολίτες ό,τι τους ανήκει».



Η παρέμβαση της Αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα η Ανάσταση φέτος να πραγματοποιηθεί σε σαφώς ηπιότερο κλίμα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όταν στον δρόμο μπροστά από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως καταγράφονταν ρίψεις μολότοφ, βαρελότων και βεγγαλικών.

Από νωρίς το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή της Λαγουμιτζή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σακίδια.

Όπως έγινε γνωστό  κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν μολότοφ, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά προσαγωγές. Από τις προσαγωγές αυτές, οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.


Τελικά, το «Χριστός Ανέστη» στον Νέο Κόσμο συνοδεύτηκε κυρίως από φωτοβολίδες που φώτισαν τον ουρανό και από περιορισμένο αριθμό μικρών κροτίδων, σε σαφώς ηπιότερο κλίμα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Πρόκειται για «έθιμο» που καθιερώθηκε το 2011 από αγνώστους, όπου την Ανάσταση πετούν κροτίδες, βεγγαλικά αλλά και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως.
