Ανάσταση με ΜΑΤ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο στο «έθιμο» με μολότοφ, τρεις συλλήψεις, δείτε βίντεο
Έλεγχοι σε σακίδια και επτά προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό μολότοφ κοντά στη Λαγουμιτζή
Μπλόκο στο επικίνδυνο «έθιμο» με μολότοφ και βαρελότα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Νέο Κόσμο έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.
Από νωρίς το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή της Λαγουμιτζή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σακίδια.
Η εικόνα χαρακτηριζόταν ασυνήθιστη, καθώς ανάμεσα στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για την Ακολουθία της Αναστάσεως κινούνταν διμοιρίες των ΜΑΤ.
Εντοπισμός μολότοφ και συλλήψειςΣύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια που περιείχαν μολότοφ, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά προσαγωγές.
Από τις προσαγωγές αυτές, οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Τελικά, το «Χριστός Ανέστη» στον Νέο Κόσμο συνοδεύτηκε κυρίως από φωτοβολίδες που φώτισαν τον ουρανό και από περιορισμένο αριθμό μικρών κροτίδων, σε σαφώς ηπιότερο κλίμα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Πρόκειται για «έθιμο» που καθιερώθηκε το 2011 από αγνώστους, όπου την Ανάσταση πετούν κροτίδες, βεγγαλικά αλλά και μολότοφ στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως.
