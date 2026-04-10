Μεθυσμένος 22χρονος έκλεψε αυτοκίνητο από πιλοτή στα Γιαννιτσά, χτύπησε αστυνομικούς και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ένα σοβαρό περιστατικό με κλοπή οχήματος, τραυματισμό αστυνομικού και καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στα Γιαννιτσά Πέλλας, με πρωταγωνιστή έναν 22χρονο ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο νεαρός έκλεψε αυτοκίνητο που ανήκε σε 45χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, από χώρο πιλοτής. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και του έγινε σήμα για έλεγχο.
Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, ο 22χρονος προχώρησε σε επικίνδυνο ελιγμό, κατευθύνθηκε προς το μέρος των αστυνομικών και τους πάτησε στα πόδια με το όχημα.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 33χρονος ειδικός φρουρός που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.
Στη συνέχεια, ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε από το σημείο, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα αναζητήσεις.
Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος εντοπίστηκε, καθώς είχε εκτραπεί της πορείας του και είχε προσκρούσει σε περίφραξη επιχείρησης. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στην περίφραξη όσο και σε δύο οχήματα της επιχείρησης.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ποσοστό 0,52 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.
Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.
Ο 22χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απείθεια.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
