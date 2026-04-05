Με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο απείλησαν αστυνομικούς στη Γλυφάδα, τρεις συλλήψεις
Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς 32, 36 και 37 ετών
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που απείλησαν με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο πιστόλι αστυνομικούς στη Γλυφάδα.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτο αυτοκίνητο που ήταν για αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας και αποφάσισαν να το ελέγξουν.
Ο 32χρονος, ο 36χρονος και ο 37χρονος βγήκαν από το όχημα καλύπτοντας τα πρόσωπά τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι. Ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- κουκούλα τύπου «full face»
- πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,
- μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,
- συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),
- το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και
- 4 κινητά τηλέφωνα.
