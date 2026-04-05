Με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο απείλησαν αστυνομικούς στη Γλυφάδα, τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Συλλήψεις Αστυνομία

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς 32, 36 και 37 ετών 

12 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που απείλησαν με σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο πιστόλι αστυνομικούς στη Γλυφάδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτο αυτοκίνητο που ήταν για αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας και αποφάσισαν να το ελέγξουν.

Ο 32χρονος, ο 36χρονος και ο 37χρονος βγήκαν από το όχημα καλύπτοντας τα πρόσωπά τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι. Ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

  1. κουκούλα τύπου «full face»
  2. πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,
  3. μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,
  4. συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),
  5. το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και
  6. 4 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

