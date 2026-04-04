«Βγάλε βίντεο τώρα που θα πυροβολήσω» - Πώς ο μαυροντυμένος άνδρας άνοιξε πυρ μπροστά σε παιδιά στο Περιστέρι
«Βγάλε βίντεο τώρα που θα πυροβολήσω» - Πώς ο μαυροντυμένος άνδρας άνοιξε πυρ μπροστά σε παιδιά στο Περιστέρι
Το απόγευμα της Παρασκευής ένας μυστηριώδης άνδρας πλησίασε μια παρέα παιδιών, 9-12 ετών, έξω από το γήπεδο της Χρυσούπολης - Τι ακολούθησε στη συνέχεια
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιστέρι όταν ένας μαυροντυμένος άνδρας έβγαλε όπλο έξω από γήπεδο και πυροβόλησε στον αέρα μπροστά στα μάτια παιδιών χωρίς -ευτυχώς- να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Παρασκευής ο μυστηριώδης άνδρας πλησίασε μια παρέα παιδιών, ηλικίας από 9-12 ετών, τα οποία έπαιζαν έξω από το γήπεδο της Χρυσούπολης.
Αρχικά τους ζήτησε να τον τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα που θα πυροβολεί και στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι και χωρίς κανένα λόγο άνοιξε πυρ τουλάχιστον πέντε φορές στον αέρα.
Οι ανήλικοι σε έντρομη κατάσταση έτρεξαν προς το γήπεδο ζητώντας βοήθεια, ενώ ο δράστης διέφυγε προς το βουνό.
Στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί οι οποίοι περισυνέλεξαν από το σημείο 5 κάλυκες από 9αρι πιστόλι και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μαυροφορεμένου "πιστολέρο".
Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Παρασκευής ο μυστηριώδης άνδρας πλησίασε μια παρέα παιδιών, ηλικίας από 9-12 ετών, τα οποία έπαιζαν έξω από το γήπεδο της Χρυσούπολης.
Αρχικά τους ζήτησε να τον τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα που θα πυροβολεί και στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι και χωρίς κανένα λόγο άνοιξε πυρ τουλάχιστον πέντε φορές στον αέρα.
Οι ανήλικοι σε έντρομη κατάσταση έτρεξαν προς το γήπεδο ζητώντας βοήθεια, ενώ ο δράστης διέφυγε προς το βουνό.
Στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί οι οποίοι περισυνέλεξαν από το σημείο 5 κάλυκες από 9αρι πιστόλι και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μαυροφορεμένου "πιστολέρο".
