Πρόστιμα και σε οδηγούς πατινιών έκοψε η Τροχαία, 12 συλλήψεις οδηγών αυτοκινήτων
Πραγματοποιήθηκαν 42.867 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.849 παραβάσεις - Δείτε φωτογραφίες
Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησαν από 26 έως 30 Μαρτίου οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, με στόχο την εφαρμογή του Νέου KOK και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Από τους ελέγχους συνελήφθησαν 12 οδηγοί ενώ βεβαιώθηκαν και 21 πρόστιμα σε αναβάτες πατινιών.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ το προαναφερθέν διάστημα πραγματοποιήθηκαν 42.867 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.849 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 582 οχήματα, εκ των οποίων 152 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 812 άδειες οδήγησης και 203 άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.
Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την Τροχαία και στα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (σ.σ. ηλεκτρικά πατίνια) καθώς το διήμερο 27 και 28 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι για τη χρήση προστατευτικού κράνους, με 21 παραβάσεις να βεβαιώνονται.
Έλεγχοι και πρόστιμα και σε ηλεκτρικά πατίνια
