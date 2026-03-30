Πρόστιμα και σε οδηγούς πατινιών έκοψε η Τροχαία, 12 συλλήψεις οδηγών αυτοκινήτων
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Πρόστιμα Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Ηλεκτρικά πατίνια

Πραγματοποιήθηκαν 42.867 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.849 παραβάσεις

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησαν από 26 έως 30 Μαρτίου οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, με στόχο την εφαρμογή του Νέου KOK και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Από τους ελέγχους συνελήφθησαν 12 οδηγοί ενώ βεβαιώθηκαν και 21 πρόστιμα σε αναβάτες πατινιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ το προαναφερθέν διάστημα πραγματοποιήθηκαν 42.867 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.849 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ συνελήφθησαν 12 οδηγοί.

Eξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 582 οχήματα, εκ των οποίων 152 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 812 άδειες οδήγησης και 203 άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.


Έλεγχοι και πρόστιμα  και σε ηλεκτρικά πατίνια

Την ίδια στιγμή ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την Τροχαία και στα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (σ.σ. ηλεκτρικά πατίνια) καθώς το διήμερο 27 και 28 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι για τη χρήση προστατευτικού κράνους, με 21 παραβάσεις να βεβαιώνονται.

Δείτε φωτογραφίες από τους ελέγχους

2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

