Πάνω από 1000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα
Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 23 έως 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 15.015 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.005 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 23 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 67 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 767 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 23 διανομείς), 66 επιβάτες δίκυκλων και 236 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

657 στην Αττική,
64 στη Δυτική Ελλάδα,
56 στη Θεσσαλία,
46 στην Κρήτη,
40 στη Θεσσαλονίκη,
38 στα Ιόνια Νησιά,
32 στο Νότιο Αιγαίο,
32 στην Κεντρική Μακεδονία,
29 στην Πελοπόννησο,
28 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
21 στη Στερεά Ελλάδα,
14 στην Ήπειρο,
14 στο Βόρειο Αιγαίο και
1 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

