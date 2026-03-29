Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Θεσσαλονίκη: 19χρονος έκανε ράλι με το ΙΧ στον Περιφερειακό, έτρεχε με 180 χιλιόμετρα την ώρα!
Ο νεαρός οδηγούσε στην περιφερειακή οδό με τριπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη - Συστηματικοί έλεγχοι από την αστυνομία
Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, κινούμενος με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα αντί για 60 χλμ/ώρα όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.
Παράλληλα, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:
-48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
-49χρονο ημεδαπό καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης, υπό την επήρεια μέθης.
-30χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Σταυρούπολης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.
Επιπλέον, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (28-03-2026) το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης 19χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.
