Θεσσαλονίκη: 19χρονος έκανε ράλι με το ΙΧ στον Περιφερειακό, έτρεχε με 180 χιλιόμετρα την ώρα!

προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.ο άνδρας συνελήφθη καθώς οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, κινούμενος με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα αντί για 60 χλμ/ώρα όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.Παράλληλα, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:-48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίσθηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, έπειτα από έλεγχο αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.-49χρονο ημεδαπό καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης, υπό την επήρεια μέθης.-30χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Σταυρούπολης, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.Επιπλέον, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (28-03-2026) το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης 19χρονο ημεδαπό, διότι οδηγούσε δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.