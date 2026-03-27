Βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ξεκίνησε η επέλαση της «Deborah» - Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Από τον Πειραιά, μέχρι και τα βόρεια της Αθήνας η βροχή είναι ασθενής για την ώρα
Την Αττική επηρεάζει αυτές τις ώρες η κακοκαιρία «Deborah» καθώς από νωρίς το μεσημέρι βρέχει σε πολλές περιοχές γύρω από την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες προβλέψεις αναφέρουν ότι από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής θα ξεκινήσουν και οι καταιγίδες στην πρωτεύουσα, μαζί με θυελλώδεις ανέμους.
Από νωρίς το μεσημέρι η βροχή έγινε εντονότερη καθώς σύμφωνα με το meteo, τα πιο έντονα φαινόμενα ήταν σε Μαλακάσα, Βλυχάδα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Αυλώνα, Πάρνηθα, Βίλια και Ιπποκράτειο Πολιτεία.
Δείτε βίντεο από τη βροχή το μεσημέρι της Παρασκευής στα Μελίσσια:
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι.
Καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας επηρεάζει ήδη τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι.
Σήμερα, υπάρχει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και θυελλώδεις νοτιάδες στα πελάγη. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί από τη δυτική χώρα προς το ανατολικό Αιγαίο μέσα στη νύχτα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχές και δυνατούς ανέμους.
Συνολικά, ο άστατος καιρός, θα κυριαρχήσει σε σχεδόν όλη τη χώρα.
Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.
Η πρόγνωση του καιρού σήμερα
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.
Ο καιρός το Σάββατο
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
