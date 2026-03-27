Βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ξεκίνησε η επέλαση της «Deborah» - Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας



Η πρόγνωση του καιρού σήμερα



Ο καιρός το Σάββατο

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας επηρεάζει ήδη τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι.Σήμερα, υπάρχει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και θυελλώδεις νοτιάδες στα πελάγη. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί από τη δυτική χώρα προς το ανατολικό Αιγαίο μέσα στη νύχτα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχές και δυνατούς ανέμους.Συνολικά, ο άστατος καιρός, θα κυριαρχήσει σε σχεδόν όλη τη χώρα.Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.