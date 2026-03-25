«Πιστεύω πως πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα» λέει πρώην δύτης για τον αγνοούμενο στα Λιμανάκια, η τραγωδία του 1978 στο Πηγάδι του Διαβόλου

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 34χρονο αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης





Το μεσημέρι της Τρίτης 24/3 ξεκίνησε νέα ειδική επιχείρηση, με δύτες να τοποθετούν σχοινιά και αλυσίδες στον πυθμένα της θάλασσας, προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν τον 34χρονο.







Ο 34χρονος πιλότος, που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του, ο οποίος ήταν αυτός που ενημέρωσε τις Αρχές.



Τις προηγούμενες ημέρες, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες, δίχως όμως να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.



Η μαρτυρία για το «Πηγάδι του Διαβόλου» το 1978 και την απώλεια Αμερικανών δυτών Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - όπως αποκαλείται η περιοχή - έναν από τους Αμερικανούς δύτες έπειτα από πολλά χρόνια το 1978, μίλησε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το περιστατικό και την επικινδυνότητα της περιοχής.



«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε την βουτιά αυτή μήπως τους βρούμε και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.



Όπως περιέγραψε, αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του σημείου: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».



Κλείσιμο Θεωρώ πως πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο και τον τράβηξε μέσα».





Όσοι έχουν κινηθεί στη σήραγγα έχουν πει ότι αρχικά κινείται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες.



Κορυφώνεται η αγωνία για τον 34χρονο αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης , ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22/3 μετά την κατάδυση που πραγματοποίησε σε επικίνδυνο σημείο της περιοχής, στο αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».Το μεσημέρι της Τρίτης 24/3 ξεκίνησε νέα ειδική επιχείρηση, με δύτες να τοποθετούν σχοινιά και αλυσίδες στον πυθμένα της θάλασσας, προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν τον 34χρονο.Σύμφωνα με πληροφορίες, σωστικά συνεργεία εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ. Εξετάζεται αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου ή αν είναι του συνοδού του που είχε βγει στην ακτή και εντόπισε τα σωστικά συνεργεία.Ο 34χρονος πιλότος, που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του, ο οποίος ήταν αυτός που ενημέρωσε τις Αρχές.Τις προηγούμενες ημέρες, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες, δίχως όμως να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - όπως αποκαλείται η περιοχή - έναν από τους Αμερικανούς δύτες έπειτα από πολλά χρόνια το 1978, μίλησε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το περιστατικό και την επικινδυνότητα της περιοχής.«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε την βουτιά αυτή μήπως τους βρούμε και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά,», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.Όπως περιέγραψε, αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του σημείου: «για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».Για τον δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη ο άντρας που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε πως: «».Όσοι έχουν κινηθεί στη σήραγγα έχουν πει ότι αρχικά κινείται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες.

Τι είχε συμβεί το 1978 Τον Σεπτέμβριο του 1978 δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού, επιχείρησαν να εξερευνήσουν την τρύπα, αλλά εξαφανίστηκαν. Ήταν ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν.



Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα. Τελικά εντοπίστηκαν τα οστά τους μόλις το 2007, τα οποία ταυτοποιήθηκαν το επόμενο έτος.



Βρέθηκαν σε σχισμές της υποθαλάσσιας σήραγγας, όπου τους είχε παρασύρει το ισχυρό ρεύμα μέχρι που τέλειωσε το οξυγόνο τους.