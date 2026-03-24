Βατραχοπέδιλο και καταδυτικό σκούτερ βρέθηκαν στο Πηγάδι του Διαβόλου, συνεχίζονται οι έρευνες για τον δύτη
Εξετάζεται αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου ή αν είναι του συνοδού του που είχε βγει στην ακτή και εντόπισε τα σωστικά συνεργεία
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σωστικά συνεργεία εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ. Εξετάζεται αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου ή αν είναι του συνοδού του που είχε βγει στην ακτή και εντόπισε τα σωστικά συνεργεία.
Η επικινδυνότητα του Πηγαδιού του Διαβόλου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του
Ωστόσο, μετά από λίγο ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.
Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.
Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κύκλο του που έχει μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές. Ένα χόμπι στο οποίο είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες αποκτώντας σημαντική εμπειρία.
Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο στο protothema.gr για ένα πολύ καλό παιδί με ήθος και αγάπη για τη θάλασσα ενώ τονίζουν πως γνώριζε καλά το συγκεκριμένο σημείο.
Το χρονικό της εξαφάνισης του 34χρονου δύτη
Ποιος είναι ο 34χρονος δύτηςΟ 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία ενώ ζει μόνιμα στη Βούλα.
