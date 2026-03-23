Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Γονείς στον Βόλο αναγκάστηκαν να βάλουν panic button στα κινητά τους για να προστατευτούν από τον γιο τους
Γονείς στον Βόλο αναγκάστηκαν να βάλουν panic button στα κινητά τους για να προστατευτούν από τον γιο τους
Ο άνδρας τους απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι αν δεν του δώσουν λεφτά
Panic button στα κινητά αναγκάστηκαν να βάλουν οι γονείς ενός 38χρονου στο Βόλο, μετά τις απειλές ότι «θα τους κάψει το σπίτι», για να του δώσουν λεφτά.
Σύμφωνα με την καταγγελία από τους γονείς του 38χρονου, ο άνδρας απείλησε ότι θα κάψει το σπίτι των γονιών του αν δεν του δοθούν χρήματα για να αγοράσει τη δόση του, γεγονός που οδήγησε τους γονείς του στην εγκατάσταση εφαρμογής panic button στα κινητά τους για λόγους προστασίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο 38χρονος ζητούσε επίμονα χρήματα από τη 60χρονη μητέρα του. Όταν εκείνη αρνήθηκε, εξοργίστηκε, φώναζε και εξύβριζε, ενώ πέταξε ασύρματο τηλέφωνο στο έδαφος προκαλώντας φθορές.
Στη συνέχεια, απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, προκαλώντας έντονο φόβο στους γονείς του. Μετά την αποχώρησή του, οι δύο γονείς μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί πρότειναν προσωρινή φιλοξενία σε δομή ή επιστροφή στο σπίτι με συνοδεία περιπολικού, επιλογές που οι γονείς αρνήθηκαν. Ωστόσο, συμφώνησαν στην εγκατάσταση της εφαρμογής panic button στα κινητά τους τηλέφωνα.
Όταν ο 38χρονος επέστρεψε στο πατρικό, ενημερώθηκαν οι Αρχές και συνελήφθη άμεσα.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr , oι γονείς, ηλικίας 60 και 61 ετών, κατέθεσαν ως μάρτυρες στο δικαστήριο, αναφέροντας ότι ο γιος τους παρουσιάζει εκρήξεις οργής όταν βρίσκεται σε στερητικό σύνδρομο. Ο κατηγορούμενος, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες και υποστήριξε ότι απλώς ζήτησε χρήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν τους έβαλε και το μαχαίρι στον λαιμό», ενώ ανέφερε ότι είναι χρόνιος χρήστης και προσπαθεί να απεξαρτηθεί.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Σύμφωνα με την καταγγελία από τους γονείς του 38χρονου, ο άνδρας απείλησε ότι θα κάψει το σπίτι των γονιών του αν δεν του δοθούν χρήματα για να αγοράσει τη δόση του, γεγονός που οδήγησε τους γονείς του στην εγκατάσταση εφαρμογής panic button στα κινητά τους για λόγους προστασίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο 38χρονος ζητούσε επίμονα χρήματα από τη 60χρονη μητέρα του. Όταν εκείνη αρνήθηκε, εξοργίστηκε, φώναζε και εξύβριζε, ενώ πέταξε ασύρματο τηλέφωνο στο έδαφος προκαλώντας φθορές.
Στη συνέχεια, απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, προκαλώντας έντονο φόβο στους γονείς του. Μετά την αποχώρησή του, οι δύο γονείς μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί πρότειναν προσωρινή φιλοξενία σε δομή ή επιστροφή στο σπίτι με συνοδεία περιπολικού, επιλογές που οι γονείς αρνήθηκαν. Ωστόσο, συμφώνησαν στην εγκατάσταση της εφαρμογής panic button στα κινητά τους τηλέφωνα.
Όταν ο 38χρονος επέστρεψε στο πατρικό, ενημερώθηκαν οι Αρχές και συνελήφθη άμεσα.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr , oι γονείς, ηλικίας 60 και 61 ετών, κατέθεσαν ως μάρτυρες στο δικαστήριο, αναφέροντας ότι ο γιος τους παρουσιάζει εκρήξεις οργής όταν βρίσκεται σε στερητικό σύνδρομο. Ο κατηγορούμενος, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες και υποστήριξε ότι απλώς ζήτησε χρήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν τους έβαλε και το μαχαίρι στον λαιμό», ενώ ανέφερε ότι είναι χρόνιος χρήστης και προσπαθεί να απεξαρτηθεί.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα