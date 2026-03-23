22 συλλήψεις ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και απάτη εκατομμυρίων
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικό FBI Κύκλωμα Φοροδιαφυγή Απάτη Συλλήψεις

22 συλλήψεις ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και απάτη εκατομμυρίων

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα, εκ των οποίων δύο μοντέλα και ένας TikToker - Έχουν συλληφθεί επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
109 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 22 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (23/03) τα ξημερώματα και αφορά εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα από το 2018 δρούσε με εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημία στον ΕΦΚΑ ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων,  λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης