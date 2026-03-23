22 συλλήψεις ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και απάτη εκατομμυρίων
22 συλλήψεις ανάμεσά τους δύο παίκτες ριάλιτι για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και απάτη εκατομμυρίων
Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα, εκ των οποίων δύο μοντέλα και ένας TikToker - Έχουν συλληφθεί επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»
Σε 22 συλλήψεις προχώρησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα (23/03) τα ξημερώματα και αφορά εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα από το 2018 δρούσε με εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημία στον ΕΦΚΑ ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα από το 2018 δρούσε με εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημία στον ΕΦΚΑ ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 22 ατόμων, λογιστών, επιχειρηματιών, «αχυρανθρώπων», ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο πρώην παίκτες ριάλιτι. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
