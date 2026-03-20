Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Λεωφορείο με μαθητές εγκλωβίστηκε τη νύχτα στα χιόνια στην Ευρυτανία, δείτε βίντεο
Λεωφορείο με μαθητές εγκλωβίστηκε τη νύχτα στα χιόνια στην Ευρυτανία, δείτε βίντεο
Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο
Αποκλεισμένοι στα χιόνια βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου, σε δύσβατο δρόμο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι.
Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Η χαρά όμως, διαδέχθηκε την αγωνία αφού στις 8 περίπου το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.
Δείτε βίντεο του Evrytanikanea.gr από την επιχείρηση απεγκλωβισμού
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο, ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.
Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που καρδιοχτυπούσαν από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την περιπέτεια των παιδιών τους. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.
«Ηταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.
Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Η χαρά όμως, διαδέχθηκε την αγωνία αφού στις 8 περίπου το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.
Δείτε βίντεο του Evrytanikanea.gr από την επιχείρηση απεγκλωβισμού
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο, ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.
Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που καρδιοχτυπούσαν από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την περιπέτεια των παιδιών τους. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.
«Ηταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.
