Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26» στο Κρητικό Πέλαγος, δείτε φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26» στο Κρητικό Πέλαγος, δείτε φωτογραφίες

Συμμετείχαν μονάδες και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία και τη Ρουμανία

Η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26» διεξήχθη από τις 2 έως τις 13 Μαρτίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η άσκηση είναι τύπου INVITEX και διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση με σκοπό την εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου, αντιναρκικών επιχειρήσεων πολύ ρηχών υδάτων, επιχειρήσεων Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων (Autonomous UnderwaterVehicles - AUVs) καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες επιφανείας της διοίκησης φρεγατών, της διοίκησης πλοίων επιτήρησης, της διοίκησης ναρκοπολέμου, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, προσωπικό της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και μέσα και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία, το Center of Excellence NATO Mine Warfare καθώς και από το NATO STO CMRE (Science andTechnology Organization Centre for MaritimeResearch and Experimentation).

