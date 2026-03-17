Απολογείται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, «ήμουν σε άμυνα» υποστηρίζει
Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα μετά από επίθεση πέντε ατόμων, ενώ η μητέρα του θύματος ζητά να σταματήσει η προβολή του βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του γιου της
Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από το απόγευμα της Παρασκευής που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.
Επίσης, ανέφερε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος έφερε κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα κεφαλής για τα οποία χρειάστηκε ράμματα, πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών.
Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του και υποστήριξε πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.
Αναφορικά με το μαχαίρι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε στην κατοχή του τη στιγμή του επεισοδίου και το δικαιολόγησε λέγοντας το κατείχε για λόγους εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα, τα οποία ήταν μαζί με το θύμα την μοιραία νύχτα. Πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί την Τετάρτη και ένα ακόμη άτομο που διαφεύγει της σύλληψης.
Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.
Η ίδια περιγράφει τον πόνο της ως «βουβό και αβάσταχτο», τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της έχει αφήσει ένα κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί.
Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου:
«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη.
Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω. Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.
Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά.
Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».
Έκκληση της μητέρας του θύματοςΣτο μεταξύ, με μια συγκλονιστική δήλωση, η μητέρα του 20χρονο που έχασε τη ζωή του ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της και να σταματήσουν άμεσα την αναπαραγωγή του βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα