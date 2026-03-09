Φάκελος 17Ν: «Γ... το στανιό σας κάντε κάτι!», το ξέσπασμα του αρχηγού της CIA στον Χρυσοχοΐδη, το φιάσκο της Ριανκούρ και η μάχη στα Σεπόλια
Φάκελος 17Ν: «Γ... το στανιό σας κάντε κάτι!», το ξέσπασμα του αρχηγού της CIA στον Χρυσοχοΐδη, το φιάσκο της Ριανκούρ και η μάχη στα Σεπόλια
Η δολοφονία Αξαρλιάν και Περατικού που άλλαξαν το κλίμα - Το άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΛΑΣ που έδειχνε Γιωτόπουλο από το 1991 - «Είχαμε ξεφύγει κι άλλες φορές από την αστυνομία, χώριζαν οι δρόμοι μας χωρίς συστάσεις» ισχυρίζεται ο Κουφοντίνας
Γνωστά αλλά και άγνωστα περιστατικά από την αιματηρή πολυετή δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη καθώς και από τον αγώνα να συλληφθούν τα μέλη της, αποκαλύπτει το 3ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν» του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ.
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90, οι τρομοκράτες ένιωθαν άτρωτοι. Η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη μαζί τους δύο φορές, μία στα Σεπόλια και μία στην υπόθεση Ριανκούρ, αλλά τους χάνει μέσα από τα χέρια της.
Ο καταδικασμένος σε ισόβια αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας δίνει τη δική του εκδοχή: «Ήταν σουρεαλιστική εικόνα, έγινε χαμός έπεσαν σφαίρες, χειροβομβίδες και ο ταξιτζής έλεγε "περιμένετε να μαζέψω τις εισπράξεις"» είπε στην κάμερα και προσέθεσε: «Όταν εγκαταλείψαμε το ταξί γύρισα και το είδα, ήταν χιλιοτρυπημένο από σφαίρες, σουρωτήρι σκέτο. Παρά τρίχα γλιτώσαμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έψαχνες κάποιον άλλον να μιλήσεις» είπε ο αρχιεκτελεστής στον Αλέξη Παπαχελά.
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας ισχυρίστηκε για το περιστατικό:
«Είχαμε δει ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με 4 ανθρώπους, ξεκινήσαμε να φεύγουμε. ο επικεφαλής αστυνομικός μάλλον αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, κράτησε το αυτοκίνητο μακριά και έτσι όλα κύλησαν ομαλά. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε και χώριζαν οι δρόμοι μας χωρίς συστάσεις» είπε.
Στο ερώτημα εάν υπήρξε το τηλεφώνημα της άγνωστης γυναίκας ο Κουφοντίνας υποστήριξε: «Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Αυτό που ισχύει και έχει βγει, κάποιοι υψηλά ιστάμενοι κατάφεραν να βγάλουν το παντεσπάνι τους από τα μυστικά κονδύλια».
Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν ισχυρίζεται επίσης ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που έπεσαν επάνω σε αστυνομικούς αλλά δεν τους συνέλαβαν: «Μια φορά, όταν αλλάζαμε αυτοκίνητα, κουβαλούσαμε την τσάντα με τα πράγματα, από την γωνία εμφανίστηκε ένας ζητάς κάθισε στη γωνία και μας κοίταζε. Ξεκινήσαμε ερχόταν από πίσω πατήδαμε ελαφρά το φρένο εκείνος κοίταζε επιδεικτικά από την άλλη πλευρά και έφυγε. Πολλές φορές συναντηθήκαμε και απλώς χωρίσαν οι δρόμοι μας» ισχυρίστηκε.
Σε άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΛΑΣ - πιθανόν από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες - που έφερε στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, αναφέρεται ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν από το 1991 ανάμεσα σε εκείνα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στη 17Ν. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί και πίστευαν ότι ζούσε στη Γαλλία με την αδελφή του.
Τον Ιούλιο του 1992, οι τρομοκράτες επιχειρούν να εκτελέσουν τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, με ρουκέτα. Αποτυγχάνουν και δολοφονούν τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν που περνούσε τυχαία από την περιοχή. Η δολοφονία Αξαρλιάν και ο αδιάκοπος αγώνας της μητέρας του, αλλάζει το κλίμα για την τρομοκρατική οργάνωση στην κοινή γνώμη.
Οι Αμερικανοί αρχίζουν να εκνευρίζονται με την αναποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας αλλά και τις αβελτηρίες λόγω νοοτροπίας και παθογενειών, ενώ μεσολαβεί ένα ακόμη φιάσκο με βαν του FBI.
Ακολουθούν πολλά χτυπήματα ακόμη, ανάμεσά τους του εφοπλιστή Κώστα Περατικού το 1997.
Το 1999 αναλαμβάνει υπουργός Δημοσίας Τάξεως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τον ανασχηματισμό του Κώστα Σημίτη. Όπως διηγείται ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης το γεγονός που τον συγκλόνισε και τον κινητοποίησε ήταν η επίσκεψη του Μιχάλη Περατικού, πατέρα του δολοφονηθέντος Κώστα Περατικού στο γραφείο του. «Τι κάνεις εδώ και κάθεσαι; Δεν ντρέπεσαι λίγο;» του είπε επιτιμητικά.
Η πιο έντονη επίσκεψη ωστόσο που δέχθηκε ο Μ. Χρυσοχοΐδης ήταν από τον βορειοηπειρώτη επικεφαλής της CIA Τζορτζ Τένετ εκείνη την περίοδο. «Ήταν πολύ επιτιμητικός. Μιλούσε με αγάπη, αλλά ήταν αυστηρός« αφηγήθηκε ο Χρυσοχοΐδης και αποκάλυψε τη χαρακτηριστική φράση που του είπε: «Μου είπε "γαμώ το στανιό σας κάντε κάτι επιτέλους"».
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90, οι τρομοκράτες ένιωθαν άτρωτοι. Η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη μαζί τους δύο φορές, μία στα Σεπόλια και μία στην υπόθεση Ριανκούρ, αλλά τους χάνει μέσα από τα χέρια της.
Η «μάχη» στα ΣεπόλιαΗ πρώτη ευκαιρία στην ΕΛΑΣ να εξαρθρώσει την τρομοκρατική οργάνωση, παρουσιάστηκε τυχαία, τον Νοέμβριο του 1991 στα Σεπόλια. Η επιχειρησιακή ομάδα των τρομοκρατών προσπαθούσε να κλέψει αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενες δολοφονίες. Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και δόθηκε κανονική μάχη με τους τρομοκράτες που ήταν οπλισμένοι. Τα μέλη της 17Ν κατόρθωσαν να διασπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας πυροβολώντας και ρίχνοντας ακόμη και χειροβομβίδες και τελικά διέφυγαν με... ταξί. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οι τρομοκράτες γλίτωσαν στο παρά πέντε.
Ο καταδικασμένος σε ισόβια αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας δίνει τη δική του εκδοχή: «Ήταν σουρεαλιστική εικόνα, έγινε χαμός έπεσαν σφαίρες, χειροβομβίδες και ο ταξιτζής έλεγε "περιμένετε να μαζέψω τις εισπράξεις"» είπε στην κάμερα και προσέθεσε: «Όταν εγκαταλείψαμε το ταξί γύρισα και το είδα, ήταν χιλιοτρυπημένο από σφαίρες, σουρωτήρι σκέτο. Παρά τρίχα γλιτώσαμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έψαχνες κάποιον άλλον να μιλήσεις» είπε ο αρχιεκτελεστής στον Αλέξη Παπαχελά.
Το φιάσκο της ΡιανκούρΤον Μάρτιο του 1992 παρουσιάστηκε και δεύτερη ευκαιρία στην ΕΛΑΣ η οποία επίσης πήγε χαμένη, εξ ου και έμεινε στην ιστορία ως το «φιάσκο της Ριανκουρ». Μια γυναίκα - η ταυτότητα της οποίας παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα, έδωσε μια πληροφορία στην ΕΛΑΣ που φάνηκε αξιόπιστη και απεδείχθη αληθινή: Τα μέλη της 17Ν θα συγκεντρώνονταν την επομένη το πρωί στην οδό Λουίζης Ριανκούρ στους Αμπελοκήπους. Όπως είπε η μυστηριώδης γυναίκα, οι τρομοκράτες είχαν σκοπό να δολοφονήσουν δικαστικό λειτουργό και σε περίπτωση ματαίωσης του χτυπήματος το κλιμάκιο θα συναντιόνταν στην Λ. Ριανκούρ μπροστά στον πύργο. Στο κλιμάκιο αυτό που θα περιελάμβανε μέχρι και ψεύτικο περιπολικό και νοσοκομειακό, θα συμμετείχε και η ίδια η γυναίκα που έδωσε την πληροφορία. Η Αστυνομία κινητοποιεί δεκάδες αστυνομικούς με πολιτικά να προστατεύσει περίπου 60 δικαστικούς ενώ διασκορπίζει μυστικούς και αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά στο πάρκο της Ριανκούρ. 'Ενας αστυνομικός που εντόπισε το αυτοκίνητο των τρομοκρατών, τηλεφώνησε από το... περίπτερο και έδωσε τον αριθμό. Τα μέλη της 17Ν τον άκουσαν και ξεκίνησαν να φύγουν. Ένα αυτοκίνητο της Αστυνομίας πήρε από πίσω το βανάκι των τρομοκρατών από... άλλο δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει την οπτική επαφή. «Ήταν η μεγαλύτερη γκάφα ως τότε» είπε στην εκπομπή ο Φώτης Παπαγεωργίου που διετέλεσε επικεφαλής της ομάδας ερευνών για τη 17Ν και της υπηρεσίας πληροφοριών της ΔΑΕΕΒ.
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας ισχυρίστηκε για το περιστατικό:
«Είχαμε δει ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με 4 ανθρώπους, ξεκινήσαμε να φεύγουμε. ο επικεφαλής αστυνομικός μάλλον αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, κράτησε το αυτοκίνητο μακριά και έτσι όλα κύλησαν ομαλά. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε και χώριζαν οι δρόμοι μας χωρίς συστάσεις» είπε.
Στο ερώτημα εάν υπήρξε το τηλεφώνημα της άγνωστης γυναίκας ο Κουφοντίνας υποστήριξε: «Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Αυτό που ισχύει και έχει βγει, κάποιοι υψηλά ιστάμενοι κατάφεραν να βγάλουν το παντεσπάνι τους από τα μυστικά κονδύλια».
Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν ισχυρίζεται επίσης ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που έπεσαν επάνω σε αστυνομικούς αλλά δεν τους συνέλαβαν: «Μια φορά, όταν αλλάζαμε αυτοκίνητα, κουβαλούσαμε την τσάντα με τα πράγματα, από την γωνία εμφανίστηκε ένας ζητάς κάθισε στη γωνία και μας κοίταζε. Ξεκινήσαμε ερχόταν από πίσω πατήδαμε ελαφρά το φρένο εκείνος κοίταζε επιδεικτικά από την άλλη πλευρά και έφυγε. Πολλές φορές συναντηθήκαμε και απλώς χωρίσαν οι δρόμοι μας» ισχυρίστηκε.
Σε άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΛΑΣ - πιθανόν από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες - που έφερε στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, αναφέρεται ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν από το 1991 ανάμεσα σε εκείνα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στη 17Ν. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί και πίστευαν ότι ζούσε στη Γαλλία με την αδελφή του.
Το άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΛΑΣ που έδειχνε Γιωτόπουλο από το 1991
Τον Ιούλιο του 1992, οι τρομοκράτες επιχειρούν να εκτελέσουν τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά, με ρουκέτα. Αποτυγχάνουν και δολοφονούν τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν που περνούσε τυχαία από την περιοχή. Η δολοφονία Αξαρλιάν και ο αδιάκοπος αγώνας της μητέρας του, αλλάζει το κλίμα για την τρομοκρατική οργάνωση στην κοινή γνώμη.
Η δολοφονία Αξαρλιάν
Οι Αμερικανοί αρχίζουν να εκνευρίζονται με την αναποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας αλλά και τις αβελτηρίες λόγω νοοτροπίας και παθογενειών, ενώ μεσολαβεί ένα ακόμη φιάσκο με βαν του FBI.
Το 1999 αναλαμβάνει υπουργός Δημοσίας Τάξεως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τον ανασχηματισμό του Κώστα Σημίτη. Όπως διηγείται ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης το γεγονός που τον συγκλόνισε και τον κινητοποίησε ήταν η επίσκεψη του Μιχάλη Περατικού, πατέρα του δολοφονηθέντος Κώστα Περατικού στο γραφείο του. «Τι κάνεις εδώ και κάθεσαι; Δεν ντρέπεσαι λίγο;» του είπε επιτιμητικά.
Η πιο έντονη επίσκεψη ωστόσο που δέχθηκε ο Μ. Χρυσοχοΐδης ήταν από τον βορειοηπειρώτη επικεφαλής της CIA Τζορτζ Τένετ εκείνη την περίοδο. «Ήταν πολύ επιτιμητικός. Μιλούσε με αγάπη, αλλά ήταν αυστηρός« αφηγήθηκε ο Χρυσοχοΐδης και αποκάλυψε τη χαρακτηριστική φράση που του είπε: «Μου είπε "γαμώ το στανιό σας κάντε κάτι επιτέλους"».
Η δολοφονία του Στίβεν ΣόντερςΟι Αμερικανοί πιέζουν αφόρητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλησιάζουν, ενώ η δολοφονία του Βρετανού ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς στην λ. Κηφισίας ουσιαστικά σημαίνει την αρχή του τέλους για την τρομοκρατική οργάνωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα