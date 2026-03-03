H κόρη του Ρόναλντ Στιούαρτ που δολοφονήθηκε από την 17Ν: «Οταν ενεργοποίησαν την βόμβα, με διέλυσαν σε εκατομμύρια μικρά κομμάτια»

Στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την





, μίλησε η κόρη του 35χρονου Αμερικανού λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ που εκτελέστηκε το 1991 από την τρομοκρατική οργάνωση , έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα.

Κλείσιμο



Η βόμβα στον Ρόναλντ Στιούαρτ από τη «17Ν» το 1991

Η κόρη του, Νικόλ, σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, περιγράφει πώς η απώλεια του πατέρα της την «έσπασε σε εκατομμύρια κομμάτια». Η συναισθηματική της αναδρομή αποκαλύπτει τον πόνο και την καθημερινή της μάχη για να αντιμετωπίσει τη θλίψη και την απώλεια. «Κάθε μέρα μου λείπει», δηλώνει, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια του πένθους και την αναζήτηση τρόπων να ξαναμαζέψει τα κομμάτια της ζωής της.«Ο πατέρας μου ήταν πολύ χαρισματικός, είχε το πιο μεταδοτικό χαμόγελο, όλοι ήθελαν αν είναι κοντά του. Ηταν εξαιρετικός μάγειρας, είχε φοβερή φωνή, τραγουδούσε συνεχώς», λέει αρχική η ίδια, ενώ σχετικά με το πώς έμαθε την δολοφονία του πατέρα της, απαντά:«Ημουν 17 ετών. Είχα μόλις παντρευτεί και είχα κάνει το πρώτο μου παιδί. Ο σύζυγός μου ήρθε τότε και μου είπε ότι πρέπει να πάμε στη δουλειά της μητέρας μου. Δεν με άφηνε να δω τηλεόραση, ούτε να ακούσω ραδιόφωνο. Όταν φτάσαμε εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι μέσα σε ένα γραφείο. Ολοι προσπαθούσαν να μου πάρουν το μωρό μου. Και δεν θυμάμαι τα ακριβή λόγια της, αλλά θυμάμαι να λέει συνεχώς ότι ο μπαμπάς μου τραυματίστηκε. Ποτέ δεν είπε ότι ήταν νεκρός ή ότι ήταν δολοφονημένος, μόνο ότι είχε τραυματιστεί»Και συνέχισε να λέει εμφανώς συγκινημένη: «Είχα καθίσει στο πάτωμα, και κουνιόμουν μπροστά πίσω. Ο σύζυγός μου προσπαθούσε να πάρει το παιδί από τα χέρια μου. Νομίζω ότι είπα τη μητέρα μου ψεύτρα ή κάτι τέτοιο».Σχετικά με το πώς επηρέασε την οικογένεια η απώλεια του Ρόναλντ Στιούαρτ, απάντησε: «Ηταν πολύ δύσκολο, ήμουν το κοριτσάκι του μπαμπά, μου έλειπε πολύ. Θα ερχόταν πίσω στις ΗΠΑ, το Ελληνικό έκλεινε ως βάση και ανυπομονούσα να επιστρέψει στο σπίτι. Ο πατέρα μου όταν έμαθε ότι είχα κλεφτεί κι ότι ήμουν έγκυος είχε απογοητευτεί πολύ από εμένα. Και να θυμάμαι να μου λέει ότι εκείνος κι η μητέρα μου ήταν πολύ μικροί όταν παντρεύτηκαν κι ότι έκαναν τόσες θυσίες για να με μεγαλώσουν και να έχω μια διαφορετική ζωή».Μάλιστα όπως λέει θυμάται και την τελευταία φορά που μίλησε μαζί του: «Στο τελευταίο μας τηλεφώνημα, ήταν εκείνος να μου λέει ότι ήταν απογοητευμένος από εμένα. Και αυτό ήταν κάτι με το οποίο έπρεπε να ζήσω για καιρό. Δεν είχαμε μιλήσει από τα Χριστούγεννα και γέννησα τον Φεβρουάριο. Τότε έγραψε στον μπαμπά μου ένα γράμμα που έλεγα πως έγινα δεκτή σε ένα Πανεπιστήμιο, ότι ο σύζυγός μου κατατάχθηκε στο στρατό όπως εκείνος και πως το παιδί ήταν υγιές και δυνατό και ότι του είχαμε δώσει το όνομά του. Του έγραψα αυτό το γράμμα, δεν μου απάντησε ποτέ και ένα μήνα αργότερα έφυγε από τη ζωή. Ετσι δεν έμαθα ποτέ αν έλαβε το γράμμα. Δεν έμαθα αν πέθανε απογοητευμένος μαζί μου. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι τον απογοήτευσα».Τέλος, σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να ρωτήσει τους δολοφόνους του πατέρα της, είπε: «Θέλω να ξέρουν ότι στις 12 Μαρτίου του 1991 όταν ενεργοποίησαν αυτή τη βόμβα δεν σκότωσαν απλά τον πατέρα μου, αλλά με έσπασαν σε εκατομμύρια κομμάτια και ακόμα προσπαθώ να επανακάμψω. Ακόμα μου λείπει κάθε μέρα».Το βράδυ της 12ης Μαρτίου 1991, στη Γλυφάδα εξερράγη μια βόμβα που προκάλεσε φόβο και πανικό. Στόχος ήταν ο 35χρονος λοχίας Ρόναλντ Στιούαρτ ο οποίος υπηρετούσε στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση της Γλυφάδας. Από την έκρηξη έχασε και τα δύο του πόδια, ενώ λίγη ώρα αργότερα την ώρα της εγχείρησης, άφησε την τελευταία του πνοή.Ο Στιούαρτ το βράδυ της 12ης Μαρτίου είχε φύγει από τη βάση των ΗΠΑ και είχε πάει στην Άνω Γλυφάδα όπου βρισκόταν το σπίτι του. Πάρκαρε το όχημα του και με τα πόδια κατευθύνθηκε στην είσοδο του σπιτιού του. Ελάχιστα πριν μπει στην πολυκατοικία σημειώθηκε η έκρηξη που του στέρησε τη ζωή.«Αποφασίσαμε να χτυπήσουμε τον εγκληματικό μηχανισμό γενοκτονίας που λέγεται Αμερικάνικες ένοπλες Δυνάμεις, εκτελώντας έναν απ' τους μισθοφόρους επαγγελματίες φονιάδες της Βάσης του Ελληνικού. Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν θα συνεχίσουμε να χτυπάμε αυτούς τους φονιάδες, είτε εργάζονται στις αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας είτε έχουν έρθει για διακοπές στα νησιά μας, μέχρις ότου αποχωρήσει ο τελευταίος Αμερικάνος μισθοφόρος απ' τη χώρα μας κι ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης απ' την Κύπρο.Περιμένουμε με ενδιαφέρον και συντριβή τις γνωστές στερεότυπες ανακοινώσεις των διαφόρων φρόκαλων της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της αμερικανοδουλείας όπου δίκην αθώας περιστεράς, κατακεραυνώνουν με ''αποτροπιασμό'' την εγκληματική παραβίαση απ' τη 17Ν του δικαιώματος στη ζωή, ενώ δεν διέκριναν τέτοια παραβίαση στη γενοκτονία επί ένα μήνα 130.000 Ιρακινών, σιωπώντας συνένοχα και παραμένοντας ασυγκίνητοι» έγραφε, μεταξύ άλλων, η προκήρυξη.