Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από τροχαίο με πέντε οχήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, έπειτα από σύγκρουση πέντε οχημάτων.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο.Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.