Πάνω από 30 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα από και προς την Αθήνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Σχεδόν 450 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχίζονται και σήμερα λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Συνολικά 16 πτήσεις αφίξεων και 15 αναχωρήσεων ματαιώθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης έντασης που έχει επηρεάσει τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες για σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου δεν προγραμματίζονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, αλλά μόνο συγκεκριμένες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για την επιστροφή Ισραηλινών.

Σύμφωνα με τις μεγαλύτερες εταιρείες αερομεταφορών, οι περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων έχουν ακυρωθεί από τις αρχές της εβδομάδας.

Συνολικά, στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουν ακυρωθεί από την αρχή της κρίσης σχεδόν 450 πτήσεις, ενώ τις τελευταίες ημέρες κάποιες από τις εταιρείες με έντονη παρουσία στην περιοχή όπως π.χ. η Εmirates εκτελεί ελάχιστα, μεμονωμένα δρομολόγια ώστε να εκτελείται ένα μικρό κομμάτι του πτητικού όγκου και να αποσυμπιέζεται η κίνηση.
