Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
«Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης»: Η Ελλάδα το 2025 από το ΕΔΔΑ καταδικάστηκε 19 φορές, ενώ εκκρεμούν σε βάρος της 2.500 αιτήσεις
«Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης»: Η Ελλάδα το 2025 από το ΕΔΔΑ καταδικάστηκε 19 φορές, ενώ εκκρεμούν σε βάρος της 2.500 αιτήσεις
Σκοπός της έκθεσης είναι «να καταστούν κατανοητά τα σημεία τριβής ως προς την τήρηση της ΕΣΔΑ και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα»
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του «Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης» (Justice Watch) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά το περασμένο έτος (2025), εξέδωσε 19 καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδας, ενώ οι εκκρεμείς σε βάρος της χώρας μας αιτήσεις, ανέρχονται στις 2.500, κάτι που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού αριθμού των 53.450 εκκρεμών υποθέσεων.
Στο πλαίσιο της αποστολής του το «Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης», ως ανεξάρτητος φορέας παρακολούθησης και αξιολόγησης της συνολικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, αποτυπώνοντας και παράλληλα αποτιμώντας τη νομολογία του ΕΔΔΑ που αφορά στη χώρα μας κατά το περασμένο έτος.
Σκοπός της έκθεσης του «Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης», σύμφωνα με ανακοίνωσή του, είναι «να καταστούν κατανοητά τα σημεία τριβής ως προς την τήρηση της ΕΣΔΑ και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, μέσα απ΄ αυτά, τα επαναλαμβανόμενα δομικά ζητήματα που προκύπτουν και ν΄ αναληφθούν οι δέουσες ενέργειες αντιμετώπισής τους».
Σύμφωνα με την έκθεση του Justice Watch:
-Το περασμένο έτος είχαμε 19 καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ. Στα διαχρονικά προβλήματα που η Ελλάδα καταδικάζεται, πρώτο παραμένει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ακολουθούν, η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και οι παραβιάσεις στα μεταναστευτικά/προσφυγικά δικαιώματα.
-Το τέλος του 2025 βρήκε την Ελλάδα με 2.500 εκκρεμείς σε βάρος της αιτήσεις, κάτι που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού αριθμού των 53.450 εκκρεμών υποθέσεων. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην 6η θέση μεταξύ των κρατών με τις περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις, πίσω από Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία και Ιταλία. Η θέση αυτή παραμένει σταθερή την τελευταία πενταετία.
-Οι παραβιάσεις της ΕΣΔΑ για τις οποίες συχνότερα η Ελλάδα εγκαλείται εδώ και χρόνια αφορούν κυρίως στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και στις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης (που είναι διαχρονικά το μεγαλύτερο πρόβλημα), στις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές (πρόβλημα που παραμένει οξύ αλλά μειώνεται σταδιακά), και τα περιουσιακά δικαιώματα.
-Το τεκμήριο αθωότητας συνεχίζει να τίθεται εν αμφιβόλω.
Στο συμπέρασμα της έκθεσης, μεταξύ των άλλων, σημειώνεται:
«Η νομολογία του ΕΔΔΑ που αφορά στην Ελλάδα το 2025 αποτυπώνει μια χώρα που δεν μαθαίνει αρκετά από τις καταδίκες της. Τα τρία κυρίαρχα θέματα (παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας μέσω «αυτόνομων» διοικητικών διαδικασιών και συστηματική παραβίαση δικαιωμάτων μεταναστών), δεν είναι μεμονωμένες παραβιάσεις, αλλά δομικές.
Η Ελλάδα παραμένει ακόμη μια χώρα που δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της. Το κράτος δικαίου απαιτεί την άμεση ανάληψη δράσης για την αλλαγή αυτής της κατάστασης».
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ΕΔΩ
Στο πλαίσιο της αποστολής του το «Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης», ως ανεξάρτητος φορέας παρακολούθησης και αξιολόγησης της συνολικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, αποτυπώνοντας και παράλληλα αποτιμώντας τη νομολογία του ΕΔΔΑ που αφορά στη χώρα μας κατά το περασμένο έτος.
Σκοπός της έκθεσης του «Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης», σύμφωνα με ανακοίνωσή του, είναι «να καταστούν κατανοητά τα σημεία τριβής ως προς την τήρηση της ΕΣΔΑ και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, μέσα απ΄ αυτά, τα επαναλαμβανόμενα δομικά ζητήματα που προκύπτουν και ν΄ αναληφθούν οι δέουσες ενέργειες αντιμετώπισής τους».
Σύμφωνα με την έκθεση του Justice Watch:
-Το περασμένο έτος είχαμε 19 καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ. Στα διαχρονικά προβλήματα που η Ελλάδα καταδικάζεται, πρώτο παραμένει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ακολουθούν, η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και οι παραβιάσεις στα μεταναστευτικά/προσφυγικά δικαιώματα.
-Το τέλος του 2025 βρήκε την Ελλάδα με 2.500 εκκρεμείς σε βάρος της αιτήσεις, κάτι που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού αριθμού των 53.450 εκκρεμών υποθέσεων. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην 6η θέση μεταξύ των κρατών με τις περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις, πίσω από Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία και Ιταλία. Η θέση αυτή παραμένει σταθερή την τελευταία πενταετία.
-Οι παραβιάσεις της ΕΣΔΑ για τις οποίες συχνότερα η Ελλάδα εγκαλείται εδώ και χρόνια αφορούν κυρίως στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και στις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης (που είναι διαχρονικά το μεγαλύτερο πρόβλημα), στις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές (πρόβλημα που παραμένει οξύ αλλά μειώνεται σταδιακά), και τα περιουσιακά δικαιώματα.
-Το τεκμήριο αθωότητας συνεχίζει να τίθεται εν αμφιβόλω.
Στο συμπέρασμα της έκθεσης, μεταξύ των άλλων, σημειώνεται:
«Η νομολογία του ΕΔΔΑ που αφορά στην Ελλάδα το 2025 αποτυπώνει μια χώρα που δεν μαθαίνει αρκετά από τις καταδίκες της. Τα τρία κυρίαρχα θέματα (παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας μέσω «αυτόνομων» διοικητικών διαδικασιών και συστηματική παραβίαση δικαιωμάτων μεταναστών), δεν είναι μεμονωμένες παραβιάσεις, αλλά δομικές.
Η Ελλάδα παραμένει ακόμη μια χώρα που δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της. Το κράτος δικαίου απαιτεί την άμεση ανάληψη δράσης για την αλλαγή αυτής της κατάστασης».
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα