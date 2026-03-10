Καταδικάστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της στα δικαστήρια Λαμίας επειδή δεν το έστελνε σχολείο

Η μητέρα είχε γράψει το παιδί στο ειδικό σχολείο αλλά δεν παρακολουθούσε μαθήματα - Είχε εγκαταλείψει το παιδί στα δικαστήρια και την επιμέλεια πήρε ο πατέρας