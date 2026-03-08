Προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων, αναζητείται ο χειριστής
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Τρικάλων Drone

Προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων, αναζητείται ο χειριστής

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με το drone να καταρρίπτεται τελικά μετά την ενεργοποίηση ειδικού συστήματος από το τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας

Προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων, αναζητείται ο χειριστής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στις φυλακές Τρικάλων, σε απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:40, όταν εντοπίστηκε drone να κινείται σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές, μεταφέροντας μικρό δέμα. Το πακέτο ήταν καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Ενεργοποιήθηκε το αντι-drone σύστημα

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα αυτό να καταρριφθεί πριν ολοκληρώσει την αποστολή του.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν περιπολίες του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εντοπιστεί ο χειριστής του drone. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας, Παναγιώτης Ζαΐμης, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση ασκήσεις ετοιμότητας από το προσωπικό των φυλακών για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών, γεγονός που -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- συνέβαλε στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των αρχών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης