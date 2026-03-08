Προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων, αναζητείται ο χειριστής

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με το drone να καταρρίπτεται τελικά μετά την ενεργοποίηση ειδικού συστήματος από το τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας