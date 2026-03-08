Προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων, αναζητείται ο χειριστής

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με το drone να καταρρίπτεται τελικά μετά την ενεργοποίηση ειδικού συστήματος από το τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας
Drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στις φυλακές Τρικάλων, σε απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:40, όταν εντοπίστηκε drone να κινείται σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές, μεταφέροντας μικρό δέμα. Το πακέτο ήταν καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό.
Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν περιπολίες του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εντοπιστεί ο χειριστής του drone. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας, Παναγιώτης Ζαΐμης, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση ασκήσεις ετοιμότητας από το προσωπικό των φυλακών για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών, γεγονός που -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- συνέβαλε στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των αρχών.
Ενεργοποιήθηκε το αντι-drone σύστημαΆμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα αυτό να καταρριφθεί πριν ολοκληρώσει την αποστολή του.
