Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων της AEGEAN από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε νέες ακυρώσεις δρομολογίων προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής λόγω της κατάστασης στην περιοχή
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η AEGEAN.
Ειδικότερα:
• Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026
• Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026
• Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026
• Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν ΕΔΩ.
