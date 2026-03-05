Ακυρώσεις ως και 20% στις τουριστικές κρατήσεις στην Κύπρο για το επόμενο τρίμηνο, δεν επηρεάζεται προς το παρόν η καλοκαιρινή σεζόν
Τι είπε η γενική διευθύντρια συνδέσμου τουριστικών επιχειρήσεων Κύπρου, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη στον απεσταλμένο του protothema.gr Φρίξο Δρακοντίδη
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι συναγερμοί που έχουν σημάνει στην βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου, έχουν πλήξει και τον τουριστικό κλάδο της Κύπρου με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακυρώσεις.
Σύμφωνα με την γενική διευθύντρια συνδέσμου τουριστικών επιχειρήσεων Κύπρου, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, στο νησί έχουν υπάρξει ακυρώσεις για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο. «Η γενικότερη κρίση και η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια αβεβαιότητα στις αγορές, τις τουριστικές αγορές. Έχουμε δει κάποιες ακυρώσεις κρατήσεων κυρίως για το άμεσο διάστημα, για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο. Όπως διαφαίνονται τα πράγματα, το καλοκαίρι δεν έχει ακόμα επηρεαστεί και η κατάσταση κρίνεται σταθερή», είπε η κυρία Ψηλογένη στο protothema.gr.
«Εμείς ως φορείς λέμε γενικότερα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας με νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και πάνω από όλα με ψυχραιμία. Ως νησί και ως τουρισμός έχουμε περάσει αρκετές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά λέω ότι ο κυπριακός τουρισμός δημιουργήθηκε μέσα από κρίσεις αλλά ωρίμασε μέσα από προκλήσεις. Άρα θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε άλλο παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθημερινά. Ο τουρισμός είναι κάτι που αλλάζει άρδην πολύ γρήγορα. Για αυτό και φυσιολογικά είδαμε όλες αυτές τις ακυρώσεις που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για τον αριθμό των ακυρώσεων, η κυρία Ψηλογένη είπε «με επιφύλαξη» πως «μέσα από τις δικές μας έρευνες βλέπουμε ακυρώσεις 20% για τους επόμενους τρεις μήνες». Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη και σημαντικότερη αγορά για την Κύπρο είναι αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου και ακολουθεί το Ισραήλ «οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα».
Ωστόσο η ίδια διευκρίνισε πως οι ακυρώσεις δεν γίνονται από συγκεκριμένες αγορές: «είναι το γενικότερο κλίμα και είναι φυσιολογικό ο ταξιδιώτης να σκέφτεται διπλά ή να προβληματίζεται. Βλέπουμε ότι στον τουρισμό γενικά οι ταξιδιώτες αντιδρούν γρήγορα σε κάποια περιστατικά και εξελίξεις που αφορούν ειδικά τη γεωπολιτική κατάσταση μίας χώρας. Όμως έχουμε δει επίσης ότι αντιδρούν γρήγορα όταν η κατάσταση σταθεροποιείται. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αν εξελιχτούν θετικά τα πράγματα, ότι το καλοκαίρι και η σεζόν δεν θα επηρεαστεί».
«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό πληροφορίες που έρχονται. Έχουμε πολλά νέα που δεν είναι αληθή αλλά μεταδίδονται σε ξένα ειδησεογραφικά μέσα και αυτό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στη διαχείριση του θέματος. Έχουμε τους τουρίστες που έχουν ήδη έχουν κλείσει τις διακοπές τους και θέλουν κάποιες διαβεβαιώσεις ή μας ρωτάνε αν είναι ανοιχτά τα αεροδρόμια, ο προορισμός», ανέφερε.
Η Χρυσαίμιλη Ψηλογένη θεωρεί πως «τις επόμενες ώρες θα υπάρξει σύσκεψη με τα υπουργεία και ίσως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους τουριστικούς φορείς για να καταθέσουμε πρώτα εισηγήσεις».
«Θεωρώ ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις από τη στιγμή που το καλοκαίρι δεν έχει επηρεαστεί ακόμη δεν θα αντιδράσουν σπασμωδικά, ούτε αυθόρμητα. Θα βρούμε σοβαρές λύσεις και εισηγήσεις. Έχουμε πολλές κλειστές επιχειρήσεις. Σε πολλές πόλεις η σεζόν ξεκινάει τον Απρίλιο. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλά», είπε μεταξύ άλλων.
