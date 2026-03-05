Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Μετανάστες Λασίθι

Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο

Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής
11 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο περιστατικό στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς σε παραλία του δήμου Ιεράπετρας αποβιβάστηκαν νωρίτερα συνολικά 39 αλλοδαποί.

Πιο συγκεκριμένα, τα 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Βάτος, απ' όπου αναμένεται να παραληφθούν και να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, αρχικά στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης