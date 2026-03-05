Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής
Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής
Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο
Νέο περιστατικό στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς σε παραλία του δήμου Ιεράπετρας αποβιβάστηκαν νωρίτερα συνολικά 39 αλλοδαποί.
Πιο συγκεκριμένα, τα 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Βάτος, απ' όπου αναμένεται να παραληφθούν και να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, αρχικά στην Ιεράπετρα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο.
Πιο συγκεκριμένα, τα 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Βάτος, απ' όπου αναμένεται να παραληφθούν και να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής, αρχικά στην Ιεράπετρα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα