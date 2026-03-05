Αποβιβάστηκαν 39 μετανάστες σε παραλία της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ότι αφορά την υπηκοότητά τους, φέρεται να έχουν δηλώσει ότι είναι από το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο