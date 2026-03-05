Κόντρα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον ΔΣΑ για το «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων & Κακοδικίας»
Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ζητήσουμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που διαρκώς διογκώνεται με τη λήψη νομοθετικών μέτρων, τονίζει η Ένωση
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να δημιουργήσει «Παρατηρητηρίο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας», επισημαίνει ότι «δημιουργώντας έναν ιδιότυπο Δικαστικό Τειρεσία απειλούν να δημοσιοποιούν ανώνυμες καταγγελίες για δήθεν καθυστερήσεις και συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών», ενώ είναι φανερή η δημιουργία κλίματος πόλωσης με το δικαστικό σώμα.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΔΕ έχει ως εξής:
«Ακόμα και μετά τις αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους η επιδίωξη κλίματος πόλωσης με το Δικαστικό Σώμα είναι φανερή. Σε μια απαράδεκτη κίνηση ο ΔΣΑ προτείνει τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Καθυστερήσεων και Κακοδικίας» προσπαθώντας να υποκαταστήσει τις νόμιμες διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα που είναι θεσμικά επιφορτισμένα με αυτόν τον ρόλο.
Δημιουργώντας έναν ιδιότυπο Δικαστικό Τειρεσία απειλούν να δημοσιοποιούν ανώνυμες καταγγελίες για δήθεν καθυστερήσεις και συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών.
Σε μια περίοδο που οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μένουν απαθείς και παρέχουν στήριξη σε συναδέλφους τους οι οποίοι συκοφαντούν και τραμπουκίζουν δικαστικούς λειτουργούς μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες, τη στιγμή που δεν καταδικάζουν ούτε καν σε επίπεδο δήλωσης δικηγόρους που φέρουν όπλα μέσα σε δικαστικές αίθουσες, ανοίγουν νέο ζήτημα αμφίβολης νομιμότητας ως προς την διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά από αίτημα που είχε διαβιβάσει στις αρχές του περασμένου μήνα στις λοιπές Ευρωπαϊκές Δικαστικές Ενώσεις, έχει στη διάθεσή της πλέον το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρώπη για προκλητικές συμπεριφορές δικηγόρων εναντίον της έδρας κατά τη διάρκεια της συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο.
Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ζητήσουμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που διαρκώς διογκώνεται με τη λήψη νομοθετικών μέτρων».
