Κόντρα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον ΔΣΑ για το «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων & Κακοδικίας»

Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ζητήσουμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που διαρκώς διογκώνεται με τη λήψη νομοθετικών μέτρων, τονίζει η Ένωση