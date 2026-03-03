Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων & Κακοδικίας»
Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι πλήρως συμμορφούμενη προς τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Το πράσινο φως άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά από πρόταση του προέδρου του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, για τη σύσταση και λειτουργία «Παρατηρητηρίου Καθυστερήσεων και Κακοδικίας».
Δηλαδή μιας μόνιμης (εντός του Portal του ΔΣΑ) θεσμικής ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής, ανάλυσης και τεκμηριωμένης ανάδειξης προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία των δικαστηρίων όλων των βαθμών της Αθήνας.
Η σύσταση αυτή του «Παρατηρητηρίου Καθυστερήσεων και Κακοδικίας», αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση φαινομένων καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, οργανωτικών δυσλειτουργιών και των περιπτώσεων κακοδικίας.
Η κακοδικία δεν είναι άλλο από την έκδοση μιας άδικης δικαστικής απόφασης, όπου ο θιγόμενος - ζημιούμενος σε βάρος του οποίου λειτούργησε, μπορεί να ασκήσει αγωγή κακοδικίας εναντίον του δικαστικού λειτουργού που την εξέδωσε.
«Οι καθυστερήσεις, οι αρνητικές οργανωτικές λειτουργίες και οι περιπτώσεις κακοδικίας, επηρεάζουν τόσο την απονομή της Δικαιοσύνης όσο και την καθημερινή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ενώ λειτουργούν και σε βάρος των πολιτών, που καταφεύγουν στην Δικαιοσύνη», επισήμανε ο κ. Κουτσόλαμπρος κατά την εισήγησή του στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αναμένεται να ξεκινήσει το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα και θα είναι πλήρως συμμορφούμενη προς τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Έτσι, πλέον οι δικηγόροι της Αθήνας θα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλλουν αναφορές περιστατικών καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων ή συμπεριφορές δικαστών που υπάγονται στο πλαίσιο της κακοδικίας.
Διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα λειτουργούν παράλληλα φίλτρα αποφυγής καταχρηστικών και κακόβουλων αναφορών. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι οι αναφορές δεν θα υποκαθιστούν ή θα συνδέονται με την διαδικασία πειθαρχικού ή ποινικού ελέγχου των δικαστικών λειτουργών.
Για το σκοπό της άψογης λειτουργίας του Παρατηρητηρίου θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή, που θα έχει αρμοδιότητες την εποπτεία της πλατφόρμας, την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, αλλά και την σύνταξη εισηγήσεων προς το ΔΣΑ.
Ακόμη, θα δημοσιοποιούνται μέσω ανωνυμοποιημένου dashboard τα στοιχεία (στατιστικά και μη) που θα συγκεντρώνονται, μαζί με αναλύσεις των συλλεγόμενων δεδομένων, με βασικούς δείκτες τον μέσο χρόνο εκδίκασης ανά δικαστήριο, την συχνότητα και το είδος των προβλημάτων που συναντώνται και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα δυσλειτουργίας, ενώ θα συντάσσεται ετήσια έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης, η οποία και πάλι θα δημοσιοποιείται.
Πάντως, όπως επισημάνθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. τους ΔΣΑ, το Παρατηρητήριο δεν υποκαθιστά πειθαρχικές ή δικαστικές διαδικασίες, ούτε θίγει τη δικαστική ανεξαρτησία. Αντίθετα μάλιστα, θα λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης και την προστασία του κύρους όλων των θεσμικών λειτουργών της.
Ο πρόεδρος του ΔΣΑ
Από την πλευρά του ο κ. Κουτσόλαμπρος, δήλωσε: «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, μετά από εισήγηση του προέδρού του και σύμφωνα με προγραμματικές του δεσμεύσεις ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας» για συστηματική καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων στη λειτουργία των δικαστηρίων.
Με ψηφιακή πλατφόρμα, τη σύσταση επιτροπής και ετήσιες εκθέσεις, ενισχύεται η διαφάνεια και ο θεσμικός διάλογος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης».
