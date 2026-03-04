Φρίκη στην Κομοτηνή: Βρέθηκε σκύλος κρεμασμένος από δέντρο
Φρίκη στην Κομοτηνή: Βρέθηκε σκύλος κρεμασμένος από δέντρο

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, εάν πρόκειται για αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο

Ενώπιον ενός αποτρόπαιου θεάματος βρέθηκε πολίτης στην Κομοτηνή ο οποίος εντόπισε από μακριά έναν σκύλο κρεμασμένο από δέντρο.

Ο πολίτης έσπευσε κοντά και διαπίστωσε πως το σκυλί ήταν ήδη νεκρό, ενημερώνοντας φιλοζωική η οποία επικοινώνησε με τον Δήμο προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες περισυλλογής και ταφής, σύμφωνα με το xronos.gr.

Κατά τις ίδιες πηγές, το σκυλί βρέθηκε νεκρό σε οικόπεδο μεταξύ Κομοτηνής και Κοσμίου, πριν από τη γέφυρα του Κοσμίου, κοντά στον παράλληλο δρόμο της Εγνατίας Οδού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, εάν πρόκειται για αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο. Για το συμβάν θα ενημερωθεί η ΕΛΑΣ.
