Βέμπερ: Επίθεση κατά της Κύπρου θα ήταν επίθεση κατά της Ευρώπης
Ο πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις «παράνομες στρατιωτικές απειλές» και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η επίθεση στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι ανεβάζει τον πήχη της ανησυχίας και στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, να βάζει ευθέως στο κάδρο το Ιράν και να μιλά για «εγκληματικό καθεστώς» που κλιμακώνει μια ήδη εύθραυστη κατάσταση.
Σε δήλωσή του, ο κ. Βέμπερ καταδίκασε τις ιρανικές στρατιωτικές απειλές και τα drones που στοχεύουν τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, σημειώνοντας πως, ακόμη κι αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο άμεσος στόχος, πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αμάχους και κρίσιμες υποδομές.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η κινητοποίηση γύρω από τις βάσεις και την αντι-drone προστασία ενισχύεται και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς Γαλλία και Ελλάδα έχουν δηλώσει έτοιμες να συνδράμουν με μέσα και δυνατότητες μετά το πρόσφατο περιστατικό στο Ακρωτήρι.
«Η Κύπρος είναι η ευρωπαϊκή μεθόριος»
Ο πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στάθηκε και στον γεωγραφικό ρόλο της Κύπρου ως του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η Λευκωσία έχει διαχρονικά λειτουργήσει και ως ανθρωπιστικός κόμβος.
Το πολιτικό μήνυμα, ωστόσο, ήταν ακόμη πιο ευθύ: «Μια επίθεση κατά της Κύπρου θα συνιστούσε επίθεση κατά της Ευρώπης», ανέφερε, επιχειρώντας να μεταφέρει την υπόθεση από το επίπεδο ενός “περιφερειακού επεισοδίου” στο επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.
«Ευρωπαϊκή ασπίδα κατά drones και πυραύλων»
Ο κ. Βέμπερ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις «παράνομες στρατιωτικές απειλές» και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έβαλε στην ατζέντα και μια πιο στρατηγική προτεραιότητα. Την επιτάχυνση δημιουργίας ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας έναντι drones και πυραύλων, ώστε να προστατεύονται τα κράτη μέλη.
Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο που, στις Βρυξέλλες, επανέρχεται στην επιφάνεια και η συζήτηση για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργοποιεί ή να προετοιμάζει εργαλεία συλλογικής άμυνας και πολιτικής αντίδρασης όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου.
