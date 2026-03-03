Νεκρός εργαζόμενος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω Λιοσίων

Ο εργαζόμενος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει και να χάσει τη ζωή του - Έρευνα του ΣΕΠΕ για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού