Νεκρός εργαζόμενος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω Λιοσίων
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Εργατικό δυστύχημα

Νεκρός εργαζόμενος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω Λιοσίων

Ο εργαζόμενος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει και να χάσει τη ζωή του - Έρευνα του ΣΕΠΕ για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού

Νεκρός εργαζόμενος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Άνω Λιοσίων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (2/3) σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Άνω Λιοσίων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το thriassio.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, ενώ στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Στην ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του εργαζόμενου και να εξεταστεί αν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας στον χώρο που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πτώση.

Το Συνδικάτο εκφράζει, επίσης, συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζόμενου.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ηλικία του εργαζόμενου, ενώ η ΟΣΕΤΕΕ αναφέρει ότι καταγράφει το συγκεκριμένο περιστατικό ως το 26ο εργατικό δυστύχημα στη χώρα από 1/1/2026 έως σήμερα και κάνει αναφορά σε αριθμούς σοβαρών τραυματισμών για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι ακριβείς συνθήκες θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης