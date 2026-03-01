Σε επιφυλακή το ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή - Μαζική εκκένωση μόλις αποκατασταθεί η δυνατότητα πτήσεων
Στις 17:00 η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με όλους τους πρέσβεις στις επίμαχες χώρες για οδηγίες και απόλυτο συντονισμό
Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το υπουργείο Εξωτερικών, ενεργοποιώντας το πλέον σύνθετο σχέδιο επαναπατρισμού που έχει ποτέ εκπονηθεί, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.
Κομβικό σημείο του συντονισμού αποτελεί η σημερινή τηλεδιάσκεψη στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πρέσβεων στις επίμαχες περιοχές. Στόχος είναι η παροχή επικαιροποιημένων οδηγιών, η ακριβής αποτύπωση των αναγκών και η πλήρης ευθυγράμμιση ενεργειών σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ώρα με την ώρα.
Πρόκειται για επιχείρηση εξαιρετικής πολυπλοκότητας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, της εμπλοκής τουλάχιστον δέκα χωρών, του μεγάλου αριθμού Ελλήνων μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και του εκτεταμένου αποκλεισμού εναέριων χώρων που περιορίζει δραστικά τις διαθέσιμες επιλογές μεταφοράς.
Από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί σε λειτουργία στο ΥΠΕΞ η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συντονίζει κεντρικά το εγχείρημα υπό τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, με διπλωματικές πηγές να τονίζουν ότι τα ελληνικά αντανακλαστικά υπήρξαν ταχύτερα από άλλες χώρες.
Παράλληλα, σε όλες τις κρίσιμες χώρες ενεργοποιήθηκαν γραμμές άμεσης ανάγκης και ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες καταγραφής. Μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη δηλωθεί περισσότεροι από 2.200 Έλληνες που επιθυμούν επαναπατρισμό.
Η εικόνα στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Στο Ντουμπάι καταγράφεται έλλειψη διαθέσιμων ξενοδοχείων για όσους εγκλωβίζονται πέραν των διακοπών τους, ενώ ο αποκλεισμός εναέριων διαδρόμων έχει προκαλέσει εκτροπές πτήσεων από την Άπω Ανατολή, με ενδιάμεσους σταθμούς σε Κατάρ και Εμιράτα, προς τρίτες χώρες, κυρίως το Ομάν, δημιουργώντας σώρευση επιβατών σε περιφερειακά αεροδρόμια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως δρομολόγια από Ιαπωνία, πτήσεις προς Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου.
Το σχέδιο προβλέπει μαζική εκκένωση μόλις αποκατασταθεί η δυνατότητα πτήσεων. Μέχρι τότε, οι αρχές απευθύνουν ρητή σύσταση στους Έλληνες πολίτες να μην διακινδυνεύουν οποιαδήποτε μετακίνηση.
Στο παρασκήνιο, το ΥΠΕΞ ποντάρει και στην πρόσφατη εμπειρία του. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει υλοποιήσει σειρά οργανωμένων επαναπατρισμών, με πιο χαρακτηριστική την ασφαλή απομάκρυνση άνω των 20.000 αλλοδαπών από τη Ρόδος το καλοκαίρι του 2023 — επιχείρηση για την οποία η Ελλάδα είχε δεχθεί ευχαριστίες από ξένες κυβερνήσεις.
Αυτή τη φορά, όμως, το στοίχημα είναι σαφώς μεγαλύτερο και το γεωπολιτικό περιβάλλον πολύ πιο ασταθές.
Δείτε εδώ τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή
Δείτε εδώ την τηλεφωνική γραμμής εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Πρόβλημα διαθέσιμων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι
